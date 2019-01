Accord Maroc - UE : Une menace pour la paix

Une délégation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) a pris part à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union africaine (UA) et de l’Union européenne (UE), tenue, ces deux derniers jours, à Bruxelles, dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions du 5e sommet UA-UE d’Abidjan, en novembre 2017. La délégation sahraouie à cette réunion a été conduite par Mohamed Salem Ould Salek, membre du Secrétariat national du Front Polisario et ministre des Affaires étrangères. «Les aspects politiques : paix, sécurité et gouvernance. Aspects économiques, commerce, investissements, intégration économique et le multilatéralisme : renforcement de la coopération au service d’un ordre mondial fondé sur des règles», ont été à l’ordre du jour des travaux de cette réunion ministérielle. En marge de la rencontre, la délégation sahraouie a tenu plusieurs réunions avec les délégations participantes, selon des sources sahraouies. La délégation de la RASD comprenait le ministre délégué pour l’Europe, Mohamed Sidati, le conseiller au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Yeslem Beissat, l’ambassadeur et représentant permanent de l’Union africaine, Lamine Baali, et Aba Maaainin et Bassiri Moulay Hassan de la représentation du Front Polisario en Europe et en Belgique. La réunion ministérielle a été coprésidée par la haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Federica Mogherini, et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Richard Sezibera. La délégation sahraouie a pris part au dîner officiel en l’honneur des ministres des Affaires étrangères des deux organisations.

Le ministre sahraoui représentant pour l’Europe du Front Polisario, Mohamed Sidati, a indiqué hier que l’accord agricole UE-Maroc interfère directement avec le processus de paix des Nations unies et menace de compromettre une paix déjà fragile entre le Sahara occidental et le Maroc. S’exprimant, lors de la réunion ministérielle UE-UA, M. Sidati, qui abordait l’accord commercial controversé Maroc-UE incluant les territoires sahraouis occupés, adopté mercredi dernier par le Parlement européen, a souligné que cet accord «interfère directement avec le processus de paix conduit par l’Onu pour le règlement du conflit au Sahara occidental et menace de compromettre une paix déjà fragile entre le Sahara occidental et le Maroc». «La Charte de l’Union africaine établit clairement l’égalité souveraine et le respect des frontières de ses membres, et nous exhortons l’UE à respecter cela à l’égard de tous les États membres», a-t-il insisté, soulignant, à l’occasion, qu’«en tant que membre à part entière de l’Union africaine, nous espérons des engagements positifs et fructueux avec nos partenaires européens. Nous avons clairement exprimé notre déception face aux mesures commerciales prises par l’Union européenne à l’égard du Sahara occidental». «Nous croyons fermement que ces obstacles constituent des obstacles majeurs à la poursuite de l’intégration et de la coopération sur la base du respect mutuel et de nos principes communs dans la défense du droit international, des valeurs démocratiques, des droits de la personne et de la primauté du droit», a ajouté M. Sidati. Le responsable sahraoui a ajouté qu’«il est clair que le récent accord commercial UE-Maroc, incluant le Sahara occidental en violation du droit de l’Union et du droit international, témoigne également d’un manque de respect des principes de l’Union africaine et envoie un message profondément préoccupant quant au respect de la règle du droit et de la sécurité au Maghreb».



Droits de l’homme : Aminatou Haider dénonce



La militante sahraouie des droits de l'Homme, Aminatou Haider, présidente du Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'Homme (CODESA), a dénoncé les violations perpétrées par l'occupant marocain à l'encontre de la délégation du territoire occupé, soulignant que ces actes représentaient un énième épisode de la politique répressive marocaine survenu devant le siège même de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso). Dans une déclaration à l'Agence de presse sahraouie (SPS), la militante des droits de l'Homme a affirmé que le traitement subi par la délégation «interpelle de nouveau la Communauté internationale sur son rôle à trouver les voies et moyens à même de protéger et surveiller les droits de l'Homme au Sahara occidental, ainsi que l'établissement de rapports y afférents, d'autant plus que l'un des chapitres de violation et d'interdit s'est produit devant le siège de la Minurso». Mme Haidar a indiqué avoir été «interdite de force d'accéder au siège de la mission onusienne, en sa qualité de déléguée», ajoutant que le «traitement qu'elle a subi était une violation de premier degré des droits de citoyens d'un pays membre au sein de l'Union africaine (UA) par les autorités d'un Etat occupant, également membre de l'organisation». La militante des droits de l'Homme a exigé des instances et appareils de l'UA de prendre les mesures adéquates pour faire en sorte que ces violations ne se reproduisent plus. Mme Aminatou Haider envisage de déposer plainte auprès de la MINURSO, au nom de la délégation des militants sahraouis, pour dénoncer ce qu'ils ont subis comme arrestations arbitraires et interdiction de se déplacer dans les villes occupées de la République arabe sahraouie démocratique (RASD). Des rapports sahraouis ont indiqué que «les autorités marocaines coloniales avaient privé, le 18 janvier, une délégation de militants sahraouis en visite dans les camps de dignité et dans les territoires libérés de la RASD, dont certains sont des anciens détenus, défenseurs et militants des droits de l'Homme, de se déplacer librement dans les deux villes occupées de Smara et de Boujdour». «Les membres de cette même délégation ont été arrêtés arbitrairement au niveau des postes de contrôle à l'entrée des deux villes, et ce, sans la présentation de fondements juridiques qui justifient le recours à cet acte contraire à la liberté de circulation», ajoute-t-on de mêmes sources. La Commission nationale sahraouie des droits de l’Homme a estimé, dans son communiqué, que «le Maroc agit comme un Etat hors-la-loi, en toute impunité, et ce en interdisant aux contrôleurs et journalistes internationaux d’accéder aux territoires occupés du Sahara Occidental, de même qu’il interdit, aujourd’hui, aux défenseurs sahraouis le déplacement à l’intérieur de leur pays occupé, par peur de la réaction des Sahraouis vis-à-vis de la délégation venant des camps de la dignité et des territoires libérés de la République sahraouie».