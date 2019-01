Le phénomène de la Harga à notre forum : écouter, dialoguer et agir

Après deux longues journées d’intenses échanges autour du phénomène de la harga, lors de la rencontre du palais des Nations, initiée par le ministère de l’Intérieur, les débats se sont poursuivis, hier au Forum d’El Moudjahid, à l’occasion d’une rencontre traitant des mécanismes d’application sur le terrain de toutes les mesures et décisions prises à cet effet.

Ce sont M. Abdelkader Zerg Erras, conseiller et chargé d’étude et de synthèse au ministère de l’Intérieur, et M. Nourreddine Benbraham, président de l’association Adwaa Right et représentant de la société civile, qui se sont attelés à faire une première évaluation de cette rencontre inédite autour d’un phénomène longtemps sous-estimé.

Aussi, a-t-on défini les priorités ? Par où et par quoi doit-on commencer ? Pour répondre à ces questions, les deux invités du forum se sont accordés sur le fait que pour la première fois, «un tabou a été cassé, et un véritable schéma diagnostic a été établi».

Après avoir indiqué que le phénomène de la harga était apparu durant les années 2000 en milieu de jeunes, le CES a affirmé que «ce phénomène a connu un net recul l'année dernière», ajoutant que «le traitement de ce dossier doit se faire dans un cadre institutionnel renfermant tous les secteurs et intervenants concernés, avec l'implication des associations actives».

À ce titre, le même responsable a fait état de «l'installation, la semaine en cours, d'une commission conjointe entre le ministère de l'Intérieur, et les représentants de la société civile, en vue d'enrichir le projet de loi relative aux associations (en cours d'élaboration), afin de promouvoir le rôle des associations» qui doivent, souligne-t-il, «contribuer à la lutte contre les différents fléaux auxquels sont confrontés les jeunes Algériens».

Pour le représentant du ministère de l’Intérieur, «les débats de la rencontre ont été d’une telle richesse, et la mise à nu du problème a été telle, qu’au bout de ces deux journées, les présents sont sortis avec une toute autre vision de ce phénomène très complexe». «L’occasion a été ainsi donnée pour décortiquer le processus entourant les harraga, dans tous ses aspects et d’une manière scientifique», dit M. Zerg Erras.

Notre invité affirme que toutes les recommandations issues de cette rencontre ont été formulées par quatre ateliers composés d’experts, de sociologues, d’économistes, de représentants de la société civile, de parents de jeunes harraga et de harraga eux-mêmes. C’est dire la dimension globale donnée à ce problème.

Pour M. Zerg Erras, ces recommandations ont été pratiques et opérationnelles, et constituent une réponse aux besoins exprimés.



Les représentants de la société civile doivent revoir et redynamiser leur approche avec les jeunes



S’agissant de l’atelier sur la sensibilisation, la communication, l’action préventive commune et le cyberespace, les participants ont demandé l’adoption d’une nouvelle appellation de l’émigration clandestine par la mer, à savoir l’émigration suicidaire, en raison de l’ampleur du phénomène.

De même qu’ils ont plaidé pour la création d’une instance nationale centralisée des données, tout en préconisant l’organisation de sessions de formation au profit des journalistes pour traiter ce fait de société.

En outre, notre hôte signale le fait que les participants ont aussi insisté sur la nécessité d’élaborer un discours politique optimiste et un dialogue avec tous les acteurs de la société civile, en vue de développer une vision commune de lutte contre ce phénomène.

Quant aux intervenants à l’atelier sur «L’intégration économique des jeunes», ceux-ci ont mis en avant la nécessité d’adapter les programmes de formation aux exigences du marché du travail et d’améliorer le climat entrepreneurial et bancaire, avec la participation du secteur économique et de la communauté nationale établie à l’étranger. Partant de là, ils ont appelé à la création d’une «tribune électronique» et à la valorisation du travail.

Dans ce cadre, le représentant du ministère de l’Intérieur a annoncé la mise en place d’une sorte de guichet unique qui engloberait tous les dispositifs de financement à l’adresse des jeune, pour leur permettre une meilleur visibilité de ce qui s’offre à eux.

Il s’agit d’un organe national qui rendra discernable tout ce circuit de prise en charge. M Zerg Erras affirme par ailleurs qu’«un mécanisme intersectoriel sera mis en place, pour veiller à l'application de ces recommandations sur le terrain et à leur évaluation, car les pouvoirs publics restent très conscients de l'importance de l'action commune pour le règlement des problèmes, dans le cadre du dialogue et de la concertation».



Réfléchir à des politiques plus efficaces pour la prise en charge et l’avenir de plus de 11 millions de jeunes inscrits dans différents systèmes de formation



L’invité du Forum d’El Moudjahid a appelé à instaurer un véritable travail de partenariat avec tous les intervenants qui peuvent apporter une solution à ce problème.

Pour sa part, M. Noureddine Benbraham, en tant que représentant de la société civile, a souligné le fait qu’il était le modérateur de l’atelier sur «Le rôle de la société civile dans la prise en charge de la jeunesse». Pour lui, ce phénomène de la harga concerne tous les Algériens.

Aussi, pour que les associations puissent trouver des réponses aux jeunes en détresse qui s’orientent vers eux, «il faut les doter d’outils et des mécanismes adéquats.

Il faut leur donner les moyens nécessaires pour réussir à gagner la confiance de ces jeunes. Il faut surtout revoir la loi sur les association qui ne répond plus à la réalité», dit M. Benbraham, qui reconnaît qu’«actuellement, le travail des associations est en quelque sorte restreint, dans le sens où ces dernières n’arrivent pas à accompagner ces jeunes dans leurs projets d’avenir, à leur ouvrir des horizons et à leur apporter des solutions concrètes». Les autorités et organisations de la société civile se doivent de «réfléchir à des politiques plus efficaces pour la prise en charge des préoccupations et de l'avenir de plus de 11 millions de jeunes inscrits dans différents systèmes de formations à travers le pays», a-t-il ajouté.

S'agissant de la loi relative aux associations, M. Benbraham a affirmé que celle-ci «inclut 14.000 associations nationales et 85 mille associations locales», mettant l'accent sur l'impératif de doter ces associations «de moyens nécessaires pour promouvoir leur performance, par l'introduction, à travers un projet de loi en cours d'élaboration, de nouveaux éléments liés au financement et à l'accompagnement». Pour ce qui est de ce phénomène de la harga, M. Benbraham table sur la sensibilisation : «Il faut parler à ces jeunes avec leur langage. Il faut utiliser ces mêmes réseaux sociaux qui les incitent à émigrer pour les influencer à notre tour et leur faire comprendre les risques qu’ils encourent. Il faut améliorer et instaurer un dialogue avec eux, et il faut surtout revoir cette loi qui incrimine cette émigration et ne plus intervenir juste dans la répression, S’il n’y avait pas le problème de visa, les jeunes auraient été en Europe et seraient revenus chez eux sans aucun problème», a-t-il rappelé à la fin.

Farida Larbi