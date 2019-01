Gestion intégrée des déchets : Une stratégie s’étendant à l’horizon 2035

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a déclaré, hier à Boumerdès, que l’objectif visé par les trois assises régionales, puis nationales sur l’économie circulaire, est de dresser une feuille de route réaliste destinée à l’application à l’échelle locale. «Ces assisses ont pour objectif de dresser une feuille de route réaliste susceptible d’être appliquée, dans un avenir proche, sur le terrain, à l’échelle locale», a soutenu Mme Fatma-Zohra Zerouati, dans son allocution de clôture des Assises régionales du Centre-Est sur l’économie circulaire. Elle a souligné, en outre, l’impératif d’élaborer cette feuille de route de manière à la mettre en application «dans le court terme», tout en prenant en considération la problématique de la transition de l’économie linéaire à une économie circulaire, a-t-elle dit, au vue de «son impact direct sur notre vie quotidienne». Cette feuille de route, qui sera soumise à examen, lors des Assises nationales sur l’économie circulaire, prévues les 25 et 26 février prochain à Alger, va s’appuyer sur les recommandations issues des Assises régionales préparatoires. Il s’agit, en l’occurrence, des 105 recommandations issues des 1res Assises régionales du Centre-Ouest, tenues à Blida, qui s’ajouteront à 121 autres recommandations émises lors de ces assises de Boumerdès, dans l’attente des propositions qui couronneront les Assises régionales des wilayas du Sud, prévues les 4 et 5 du mois de février prochain. La ministre a estimé que ces assises régionales préparatoires comme une étape de «concertation» et une pierre de voûte pour changer les mentalités et réfléchir à des approches économiques et sociales futures relatives à l’économie circulaire, devant, selon elle, «corriger les aspects négatifs de l’économie linéaire, par l’adoption de nouvelles méthodes de rationalisation, de la consommation et de valorisation et recyclage des déchets, susceptibles de nous aider à faire face aux risques environnementaux», a-t-elle observé. Plus de 500 participants, entre chercheurs et experts du domaine, et autres représentants de différents secteurs concernés, d’entreprises économiques et de la société civile, ont pris part à ces assises du Centre-Est de Boumerdès, ayant englobé 18 wilayas, avec au programme la tenue de neuf ateliers thématiques, axés sur la transition d’une économie linéaire à une économie circulaire, et dont les travaux ont été couronnés par l’émission de 121 recommandations. Une grande partie des propositions émises, à l’occasion, ont recommandé la nécessité d’actualisation de la liste des déchets, selon leur valeur et le degré de leur dangerosité, outre la création de taxes incitatives relatives au tri sélectif notamment, en plus d’exonérations fiscales au profit des unités de valorisation des matières premières secondaires, similaires à celles des entreprises exportatrices. D’autres recommandations ont axé sur l’impérative adoption du tri sélectif des déchets à la base, et de professionnaliser les métiers relatifs au traitement des déchets, parallèlement à l’encouragement de l’investissement dans le domaine de réalisation de structures d’appui au tri, au recyclage et à la valorisation des déchets, tout en assurant un encadrement aux exportations de déchets susceptibles d’être valorisés. La promotion de la Stratégie nationale de gestion intégrée des déchets, s’étendant à l’horizon 2035, a aussi été au centre des recommandations de ces assises de Boumerdès, dont les intervenants ont également plaidé en faveur de la nécessité de valorisation des recherches et expertises réalisées dans le domaine, outre la mise à la disposition des investisseurs d’une cartographie des lieux renfermant des déchets recyclables, entre autres.