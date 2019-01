L’économie verte à notre forum : une promotion tributaire du secteur privé

La nécessité d’introduire les métiers liés à l’économie verte dans les listes d’activités proposées par les dispositifs publics pour la promotion de l’emploi de jeunes figure parmi les principales recommandations formulées, hier au Forum d’El Moudjahid, par la présidente de l’Association des femmes en économie verte, Mme Karima Bergueul, qui a aussi souligné l’impératif d’orienter les jeunes et les femmes désirant créer des entreprises vers ces activités, qui constituent un vecteur de création d’emploi.

L’invitée d’El Moudjahid a lancé un appel aux banques et aux dispositifs de financement des jeunes, tels que l’Angem, la CNAC et l’Ansej, à l’effet de créer aux sein de leurs structures des couloirs verts destinés aux jeunes porteurs de projets dans l’économie verte, pour que ces projets soient prioritaires. Elle préconise par ailleurs de vulgariser ces métiers au sein des milieux universitaires et de la formation professionnelle, et de renforcer le partenariat mouvement associatif-pouvoirs publics dans le domaine des énergies renouvelables qui permettrait aux autorités locales et autres intervenants de bénéficier du savoir-faire de ces associations, leaders en matière d’exploitation du potentiel des énergies non fossiles à des fins domestiques. La présidente de l’AFEV a aussi exposé les perspectives du marché du travail de l’économie verte, notamment pour les femmes et les jeunes.

Pour Mme Bergueul, «l’économie verte doit être perçue comme un axe de développement susceptible de contribuer à la diversification de l’économie et à la création d’emploi, deux enjeux majeurs pour le pays. En effet, dans un contexte de faible contribution de l’industrie à la croissance économique (environ 5%), un investissement accru dans les secteurs et filières de l’économie verte, énergies renouvelables, efficacité énergétique, agriculture et pêche durables, gestion des eaux et des déchets, écotourisme, transport durable, plantes médicinales, services liés à l’environnement, etc., pourrait améliorer le taux d’intégration industrielle et promouvoir le développement local, dans une approche de rééquilibrage des territoires. L’économie verte est également porteuse de progrès technologique, élément fondamental pour l’amélioration de la compétitivité des PME/PMI, encore trop peu ouvertes aux innovations et à la prise en compte de la durabilité environnementale». Pour cela, l’invitée du Forum d’El Moudjahid estime que l’État doit renforcer et élargir l’accès des PME aux mesures de soutien, de financement, de formation, accès aux innovations techniques et de mise à niveau, afin de leur permettre de tirer parti des évolutions des techniques et des marchés.



Les politiques actuelles des pouvoirs publics sont-elles en mesure de répondre aux exigences de l’économie verte ?



«La volonté des pouvoirs publics est la, il faut juste un peu plus d’implication», répond l’invitée du Forum. «Notre pays a engagé un certain nombre de réformes et d’initiatives visant, notamment à diversifier l’économie, à améliorer le climat des affaires, à renforcer la sécurité énergétique, à protéger l’environnement, à développer des filières vertes et à promouvoir les territoires. Ces initiatives ont toutefois besoin d’être consolidées et mieux articulées dans le cadre d’une stratégie nationale de promotion de l’économie verte qui favorise des modes de production et de consommation durables, tout en contribuant à la création de richesse et d’emploi. Une telle stratégie devrait, notamment être sous-tendue par une approche fondée sur les enjeux locaux qui puisse répondre aux défis de la durabilité environnementale», dit-elle. La présidente de l’association AFEV considère qu’une telle démarche, qui encouragerait le développement de filières vertes innovantes et à forte valeur ajoutée, contribuerait à promouvoir l’entrepreneuriat et la création d’emploi, notamment pour les jeunes et les femmes, et susciter une croissance plus forte et durable. Les efforts devront également être orientés vers un accroissement des investissements et des partenariats dans les secteurs de l’enseignement, de la formation, de la recherche et de l’innovation, dont l’offre apparaît aujourd’hui insuffisante et inadaptée aux nouveaux métiers de l’économie verte. Par ailleurs, il y a lieu de renforcer les formations dans les filières de l’économie verte, notamment dans les centres de formation professionnelle et les universités.



Plus de 150 jeunes formés par l’AFEV dans les métiers verts



Active dans le domaine depuis 2012, l’AFEV est à l'origine de plusieurs initiatives pour l’encouragement du développement durable. Pour la période allant de décembre 2017 à septembre 2018, l’Association des femmes en économie verte (AFEV) a organisé une formation sur la création d’entreprises vertes destinée aux porteurs d’idée de projets verts et désireux de se lancer dans le créneau de l’entrepreneuriat lié à l’économie verte et qui avait pour thème «L’entrepreneuriat vert pour tous».

Ce projet a concerné près de 150 jeunes issus des wilayas de Ghardaïa, Tiaret, Tipasa, Sétif et d’Alger. Cette formation destinée aux étudiants ayant un diplôme ou en phase de finalisation du cursus universitaire a concerné, dans sa première phase, le volet relatif à la formation dans le domaine de l’entrepreneuriat vert, en vue d’accompagner les porteurs de projets, et, dans une seconde phase, le processus de création de leur entreprise à travers les différents dispositifs et divers mécanismes d’accompagnement mis en place par les pouvoirs publics. Mme Bergueul estime que «l’économie verte se trouve désormais dans le contexte du développement durable, lequel est lié étroitement à la protection de l’environnement et des écosystèmes, d’une part, tout en sachant qu’elle génère un gisement d’emplois verts devant contribuer à la croissance économique du pays». L’objectif fondamental assigné par l’Association des femmes en économie verte, à travers ce programme de formation, vise essentiellement à former des compétences techniques et managériales orientées vers l’économie verte, pour permettre aux futures porteurs de projets de générer leurs propres revenus, créer leur propres entreprise et créer un réservoir d’emplois verts. La méthodologie utilisée durant cette formation, une méthode à la fois de formation par l’apprentissage et interactive, qui permet aux apprenants de participer aux exercices et de jouer le rôle du chef d’entreprise, dans le but de leur apprendre les bases de gestion d’une entreprise, et aussi développer la confiance à l’esprit d’entrepreneuriat.

L’association accompagnera ces jeunes, dans une seconde phase, dans le processus de création de leur propre entreprise, et les aidera pour la maturation et l'aboutissement de leur projet, ainsi que les modalités d'octroi des crédits accordés en leur faveur. «À travers leur participation à cette formation, les futurs porteurs de projets vont acquérir des connaissances et les outils nécessaires pour l’élaboration de leur propre business plan vert. L’association espère qu’au moins 50% des jeunes qui auront bénéficié de cette formation et de cet d’accompagnement puissent créer leur propre entreprise», a-t-elle conclu.

Farida Larbi