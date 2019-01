Visite guidée à l’école supérieure du matériel d’El-Harrach : Une formation de haut niveau aux futurs cadres et à l’élite professionnelle

Lancement d’une formation doctorale dès l’année prochaine.

«Nous comptons lancer le programme de formation de troisième cycle à l’horizon de 2020», a déclaré hier, le général Abdelghani Moumen, directeur de l’Ecole supérieure du matériel «Ben Mokhtar Cheikh Amoud», sise à El Harrach (Alger). Le général, qui intervenait à l’occasion d’une visite guidée organisée au profit des différents médias nationaux, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme de communication institutionnelle adopté par le Commandement de l’Armée nationale populaire (ANP). En effet, comme il le dira, cela part de la volonté du commandement, d’«ouvrir des canaux de communication avec les diverses composantes de la société, notamment la presse nationale en vue de faire connaître les différentes activités de l’ANP», ajoutant que «le renforcement la communication institutionnelle directe avec les médias, et à travers eux les citoyens et l’opinion publique, cible en particulier les jeunes pour les informer sur la qualité et les différentes missions de formation inhérentes à cette école». Dans ce contexte, il soulignera que «l’école s’est employée à actualisé et surtout à moderniser les programmes de formation au profit de ses élèves, dans le cadre du système LMD (Licence-master-doctorat) lancé en 2008». Le commandant de l’école précisera également que «la direction centrale du matériel (DCT) au sein du ministère de la Défense a créé la Direction de la recherche scientifique et technologique (DRST) au sein de cet établissement, dans l’objectif de lancer le programme de formation de troisième cycle», a-t-il affirmé, soulignant que les programmes de formation dépendent, sur le plan pédagogique, du double tutorat des ministères de la Défense nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.



Des structures pédagogiques et laboratoires de recherche dignes des plus grands établissements d’enseignement supérieur



Ce programme de formation de troisième cycle complète donc les autres formations de graduation, soit ceux de la licence, lancées en 2008 et du master en 2015, et vise, selon le commandant de l’école à «encourager la recherche scientifique et l’approfondissement des connaissances et savoirs ainsi que «la création d’un environnement propice à l’esprit créatif pour les candidats en matière de recherche». «Ces acquis permettent à l’école de fixer des objectifs futurs, conformément aux exigences et aux défis que posent le progrès scientifique et technologique pour assurer une formation de haut niveau aux futurs cadres et élite professionnelle capables d’accomplir les missions qui leur sont assignées ainsi que d’exécuter les tâches, en toute circonstance et avec professionnalisme», dira le commandant de cette école en réitérant également l’insistance du Haut commandement de l’ANP sur «la formation qualitative». Pour ce qui est de la tournée au sein des différents laboratoires de cette école, celle-ci a permis aux journalistes de constater de visu, que la mise à disposition d’outils pédagogiques modernes et hautement technologiques est ce qui aide à fournir une formation de qualité dans les différents niveaux et spécialités à l’une des plus anciennes écoles militaires, inaugurée le 19 février 1966. La visite a également consisté en l’inspection des structures pédagogiques et laboratoires de recherche dont bénéficient les pensionnaires de l’ESM, laquelle est également ouverte aux stagiaires étrangers et autres corps constitués. L’Ecole supérieure du matériel forme des cadres au profit de la Direction centrale du matériel (DCM) des différents commandements des forces de l’ANP, des directions et services centraux du ministère de la Défense nationale et reçoit également des stagiaires étrangers venus de pays arabes et amis. «L’Ecole dispense des formations dans plusieurs niveaux au profit notamment des officiers, officiers d’active, étudiants officiers du service national, sous-officiers et sous-officiers contractuels», a expliqué pour sa part le directeur général de la formation M. Kacem Soltani, lors d’un exposé détaillé sur l’ESM.



La rentabilisation optimale de l’expérience et du professionnalisme, valeurs clés de l’institution



A titre d’information cette école reçoit chaque année plusieurs candidats étudiants en fonction des besoins formulés par la direction centrale du matériel et de la moyenne élevée exigée. Le recrutement est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l’année en cours ou une année auparavant et justifiant une moyenne de 12/20 au minimum, pour les bacheliers des filières sciences expérimentales, mathématiques et techniques mathématiques.

Les candidats retenus poursuivront une formation militaire commune à l’Académie militaire interarmes (Cherchell) et trois autres années de formation universitaire sanctionnées par un diplôme de licence et une année de spécialisation leur seront dispensées à l’Ecole supérieure du matériel d’El-Harrach, explique M. Benziane Mokhtar, directeur de la recherche scientifique et technologique. Au niveau de la direction d’application, le colonel Mohand Akli Boucetta explique que les missions de cette direction se résument en l’exécution les programmes de formations théorico-pratiques au profit des élèves de cette école ainsi que d’autres missions techniques pour la direction générale du matériel. Nos guides, qui ne sont autres que les responsables des différentes directions de cette école font du professionnalisme un leitmotiv pour assurer une formation de haut niveau, soulignent que cette école est outillée de structures pédagogiques et qu’il y a là des enseignants militaires mais aussi des enseignants civils conventionnés avec l’armée pour dispenser aux stagiaires le must en matière de modules, particulièrement les disciplines de la mécanique des fluides, de la chimie...

La délégation des journalistes a eu le privilège de partager le déjeuner avec le commandant de l’école et les hauts gradés et de recevoir, à l’issue de la visite, des cadeaux symboliques «en guise de reconnaissance au rôle des médias qui accompagnent l’ANP dans ses différentes missions». L’invitation des responsables de l’École supérieure du matériel illustre ainsi que la rentabilisation optimale de l’expérience et du professionnalisme sont les valeurs clés de cette institution.

Tahar Kaïdi