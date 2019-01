Assises nationales du tourisme à Alger : Un saut qualitatif

Objectif : évaluer la mise en œuvre du Schéma directeur d’aménagement touristique à l’horizon 2030.

1.000 participants, dont des universitaires, des experts, des professionnels du tourisme et des acteurs privés.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a procédé, hier au palais des Nations du Club-des-Pins (Alger), à l’ouverture des Assises nationales du tourisme, organisées sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

S’étalant sur deux jours, sous le thème «Le tourisme durable, un avenir prometteur», cet important rendez-vous constitue, selon Abdelkader Benmessaoud, une excellente opportunité pour faire un état des lieux général du secteur. «Le Président Bouteflika a toujours fait preuve d’un intérêt profond pour le développement de cette industrie considérée comme stratégique, du fait qu’elle est pourvoyeuse de richesse et contribue grandement à la création de l’emploi. J’estime que tout le mérite lui revient dans l'élaboration de tous les programmes destinés à ce secteur sensible», s’est-il réjoui, ajoutant que de «grands» efforts sont consentis par l’État pour «développer» le tourisme, considéré parmi les secteurs «moteurs» de la roue du développement, et ce dans le cadre de l’édification d’une économie nationale «durable hors hydrocarbures». Et d’enchaîner : «Nous œuvrons actuellement avec toutes les parties concernées à faciliter l’acte d'investissement et à garantir la qualité, en permettant à un grand nombre de citoyens de passer de bonnes vacances en Algérie, à travers l’établissement de partenariats et la signature de conventions avec des secteurs concernés par l’activité touristique», a poursuivi M. Benmessaoud. Ce dernier a par ailleurs mis en avant le rôle direct de l’activité de l’artisanat dans le développement socioéconomique du pays, grâce aux réformes initiées par le gouvernement visant, dans leur ensemble, la réhabilitation des activités artisanales. Le ministre a affirmé, à cette occasion, que les Assises du tourisme, ainsi que d’autres rencontres régionales sont venues consacrer la «démocratie participative», et indiqué que les infrastructures hôtelières ont connu une croissance considérable, passant de 60.000 lits à 140.000 lits actuellement.

«Pas moins de 120.000 autres lits sont inscrits parmi les projets en cours de réalisation», a-t-il révélé, avant de faire savoir que cette rencontre nationale vise à évaluer la mise en œuvre du Schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT) à l’horizon 2030. Il convient de signaler que ce schéma directeur, adopté par le gouvernement en 2008, constitue une feuille de route «ambitieuse» pour le développement du tourisme dans notre pays. «Il faut savoir que ce schéma se déroulera en deux phases principales. La première étant le lancement du processus du développement de cette industrie, à travers la promotion de la marque Algérie comme destination touristique par excellence, le renforcement du parc d'accueil, l'amélioration de la qualité, l'appui des chaînes touristiques et le renforcement de la coordination avec les autres secteurs concernés», a-t-il mis en exergue, non sans indiquer qu’en matière d’investissement touristique, les walis ont obtenu «davantage» de prérogatives.

Dans ce même sillage, M. Benmessaoud a annoncé que son département a mis l’accent sur la formation de la ressource humaine, et confié que l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a salué les réalisations accomplies par l’Algérie, en notant que notre pays connaît une «grande dynamique» dans ce domaine.

À noter par ailleurs que ces assises permettront aux participants, au nombre de 1.000, dont des universitaires, des experts et autres professionnels du tourisme, de ressortir avec des recommandations. Celles-ci ont pour but de mettre en évidence l'importance de la gouvernance et de la décentralisation dans la prise de décision, la généralisation de la numérisation, le foncier touristique comme des préalables à l'investissement, la durabilité des territoires, la valorisation des richesses, l'aménagement touristique et l'actualisation et l'adaptation du SDAT aux développements survenant dans ce domaine.

À la fin, les organisateurs ont tenu à rendre hommage au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en le distinguant pour son implication et son soutien constant à l’égard de ce secteur prometteur.

Sami Kaïdi