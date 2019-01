M. Kaouane reçoit l’ambassadeur de Chine : Des relations excellentes

Le ministre de la Communication, Monsieur Djamel Kaouane, a reçu hier l’ambassadeur de la République Populaire de Chine, Monsieur Li Lianhe.

Selon le communiqué du ministère, l’entretien a permis d’aborder les relations historiques d’amitié, de coopération et de confiance mutuelle entre les deux pays, qui remontent à 1958, lorsque la Chine a reconnu le Gouvernement provisoire de la République algérienne en 1958.

Les deux parties ont évoqué également le soutien de l’Algérie à l’entrée de la Chine au sein de l’ONU par l'action diplomatique du Président Abdelaziz Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères.

MM. Kaouane et Lianhe se sont félicités de l’excellence des relations politiques et de la densité de la coopération économique, portée par le Partenariat Stratégique Global entre les deux pays, établi, en 2014, par le Président Abdelaziz Bouteflika, et son homologue chinois, Xi Jinping.

L’excellence des relations entre les deux pays a été encore soulignée, du fait du nouvel élan qu’induira l’adhésion de l’Algérie à l’initiative chinoise de «la nouvelle route de la soie», et qui offre de nouvelles opportunités de coopération entre les deux pays.

Le ministre a tenu à souligner, dans ce cadre, que le message adressé par le Président Abdelaziz Bouteflika à son homologue chinois, à l’occasion de la célébration, en 2018, du 60e anniversaire des relations algéro-chinoises, est «le gage de la volonté de vivifier davantage cette relation et de renforcer le partenariat entre nos deux nations et pays.»

Abordant la coopération dans le domaine de la communication, les deux parties se sont félicités du niveau atteint entre les deux pays et ont convenu de la nécessité d'intensifier les expériences et les séjours, et de tirer profit des avancées chinoises dans le domaine des technologies de l’information et de la communication au bénéfice des médias et des journalistes algériens.