Peste des petits ruminants et fièvre aphteuse : Premier lot de vaccins la semaine prochaine

«La réception du premier lot de vaccins contre la peste des petits ruminants et la fièvre aphteuse est prévue pour la fin de cette semaine ou le début de la semaine prochaine au plus tard», a indiqué Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, dans une déclaration à la presse, au terme de sa visite à Chlef. Il a assuré, en outre, les éleveurs que les vaccins seront distribués dès leur réception, et qu'ils seront livrés aux parties concernées vers la fin de janvier, soulignant qu'une grande quantité de vaccins a été mise à la disposition des éleveurs, en attendant la réception des quantités de vaccins demandées, ce qui a permis de mieux cerner l'épidémie et de réduire les cas de perte des petits ruminants. Des cas de peste des petits ruminants et de fièvre aphteuse ont été enregistrés dans 15 wilayas, entraînant la perte de dizaines de têtes de bétail et un préjudice pour les éleveurs, d'où l'intervention des pouvoirs publics, notamment le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, qui a promis des vaccins d'ici la fin du mois en cours, et l'indemnisation des éleveurs lésés. S'agissant de l'indemnisation, le ministre a fait savoir que toutes les mesures ont été prises, à travers une directive pour définir les conditions et les manières de bénéficier d'une indemnisation au profit des éleveurs lésés ayant l'aval des services vétérinaires locaux pour les cas déclarés, ajoutant qu'il a été procédé à l'affectation de fonds pour prendre en charge cette opération. M. Bouazghi s'est dit satisfait des efforts consentis au niveau de l'ensemble du pays, en vue lutter contre cette épidémie, tant par les services vétérinaires publics ou privés, que par les éleveurs qui ont respecté les directives et les opérations de sensibilisation ayant été lancées afin de diminuer la propagation de l'épidémie.