Algérie - Pérou : Installation du groupe parlementaire d’amitié

Le groupe parlementaire d'amitié Algérie-Pérou a été installé, hier au siège de l'APN, qui se veut un espace démocratique devant renforcer la concertation et rapprocher les vues des deux institutions législatives. La cérémonie a été présidée par le vice-président de l'APN, Abderrazak Terbeche, en présence de l'ambassadeur du Pérou, M. Gustavo Felipe José, du président du groupe parlementaire du parti du Mouvement populaire algérien, Cheikh Berbara, et du représentant du ministère des Affaires étrangères. Intervenant à cette occasion, M. Terbeche a rappelé «l'importance qu'accorde l'Algérie à la diplomatie parlementaire, notamment après le dernier amendement de la Constitution, décidé par le Président Abdelaziz Bouteflika, ayant permis la consolidation de la position du Parlement et le confortement de son pouvoir constitutionnel». Il a estimé, par ailleurs, que «le groupe parlementaire d'amitié Algérie-Pérou constituait un espace démocratique libre devant approfondir la concertation et rapprocher les vues entre les membres des deux institutions législatives». Il permettra également l'échange de délégations parlementaires et le partage d'expertises et d'expériences dans différents domaines, a-t-il dit, réaffirmant, à cette occasion, «la volonté de l'Algérie de promouvoir les relations bilatérales à de hauts niveaux, au mieux des intérêts des deux pays et des deux peuples amis». Pour sa part, l'ambassadeur s'est félicité «du niveau des relations privilégiées liant les deux pays amis», saluant également «le niveau de concertation permanente et continue qui marque ces relations». Évoquant «la qualité des relations économiques entre les deux pays», ayant enregistré, selon lui, «un saut qualitatif», l'ambassadeur péruvien a exprimé la volonté de son pays d'élargir ces relations à d'autres domaines. Dans ce cadre, le député Bouziane Abdelaziz, qui s'est vu confier la présidence de ce groupe parlementaire, a indiqué que l'installation du groupe «encouragera la création d'un cadre propice à la coopération parlementaire, et offrira l'opportunité d'échanger les visites et de partager les expertises et les expériences dans différents domaines».