M. Bouchareb reçoit l’ambassadeur de Serbie : Profondes relations historiques

Le président de l'APN a salué, lors de cette audience, «les relations historiques» qui lient l'Algérie et la Serbie, relevant, à cet égard, «la dynamique» qui marque ces relations, notamment après la visite du président serbe, Tomislav Nikolic, en Algérie, en 2016, lors de laquelle il a décoré le Président Abdelaziz Bouteflika, de la plus haute distinction de la République de Serbie, «pour ses efforts dans le développement et le renforcement de la coopération et des relations d’amitié entre l’Algérie et la Serbie». À cette occasion, M. Bouchareb a évoqué le caméraman serbe des maquis de la guerre de Libération nationale, Stevan Labudovic, qui a filmé, trois années durant, les batailles de la Révolution algérienne. Pour ce qui est de la coopération bilatérale, le président de l’APN a appelé à son développement, pour englober tous les domaines, notamment économique, technologique, culturel et sportif. M. Bouchareb a réaffirmé «l’engagement de l’Algérie à œuvrer conformément aux résolutions de l’Organisation des Nations unies, étant en accord avec les principes immuables de sa politique étrangère basée sur le respect du droit des peuples à l’autodétermination, le recours aux voies pacifiques pour le règlement des conflits, ainsi que le respect de la souveraineté des pays et la non-ingérence dans leurs affaires internes». Il a, à ce titre, rappelé le rôle de l’Algérie dans «la lutte contre le terrorisme et le tarissement de ses ressources, à travers l’interdiction du paiement de rançons et la lutte contre le phénomène du blanchiment d’argent». De son côté, le diplomate serbe a appelé au «développement et à l’approfondissement des relations bilatérales, ainsi que la promotion de la coopération dans différents domaines notamment parlementaire». M. Labudovic a saisi cette occasion pour remettre à M. Bouchareb «une invitation adressée par son homologue serbe, la présidente de l’Assemblée nationale serbe, pour effectuer une visite en Serbie et lui présenter ses félicitations, à l’occasion de son élection à la tête de l’APN».