Exportations : Le port d’alger en pleine dynamique

Résolument orientée vers l’encouragement des exportations hors hydrocarbures, dans le cadre de la diversification des ressources du pays, la nouvelle politique économique tracée par les pouvoirs publics devra compter sur la dynamique portuaire pour la mise en œuvre des objectifs retenus dans le sillage de cette vision, l’essentiel des échanges du pays se font par voie maritime. L’intérêt accordé à la modernisation des infrastructures portuaires s’inscrit justement dans cette approche qui consiste à amener les responsables des entreprises portuaires à suivre la cadence pour être au rendez-vous des échéances et perspectives fixées par l’Etat à l’échéance 2030. Le gouvernement, à travers sa démarche de soutien aux entreprises exportatrices, a mis en place des mesures de facilitation visant à assouplir les procédures relevant de la chaîne logistique pour le transport de marchandises dont le coût devrait représenter 15% du prix du produit en 2025 contre 35% actuellement. Ces mesures se sont traduites, notamment pour le cas de l’entreprise portuaire d’Alger (EPAL) par la mise en place d’un espace de 8.000 m2 réservé à l’entreposage des marchandises, l’obtention de dix jours de franchise sur le séjour des conteneurs, l’autorisation d’accès des conteneurs avant l’arrivée des navires et une remise de 50% sur certaines prestations, en l’occurrence, le relevage, le pesage, le gardiennage branchement des conteneurs. Selon les statistiques du port d’Alger, de janvier à novembre 2018, 4.300 conteneurs, traités conformément à la réglementation en vigueur, ont pris la destination vers des ports étrangers, soit 83.486 tonnes de produits exportés. Les dattes ont totalisé l’essentiel du contingent avec plus de 21.000 tonnes suivies des boissons, jus et eaux avec 31.000 tonnes.

En matière de répartition du trafic maritime par type de navires, les chiffres émanant de l’EPAL font état de 138 navires arrivés au port d’Alger en novembre dernier affichant une baisse de -13,21%, par rapport à la même période de l’année écoulée. Les données indiquent que le trafic total des marchandises débarquées et embarquées au port d’Alger, a enregistré une diminution de -18,39%, comparativement à novembre 2017, passant de 930.370 tonnes durant cette année à 759.238 tonnes en 2018.

A retenir que les marchandises débarquées traitées par l’Epal ont totalisé 710.262 tonnes, soit une baisse de -11,82%, par rapport au même mois de novembre 2017. Les marchandises embarquées ont également marqué une baisse de -60,79%, du fait de «l’arrêt momentané observé pour l’export des hydrocarbures, au port d’Alger». Il y a lieu de souligner que le département de tutelle entend mettre en place un plan d’action pour le développement des ports en tant que leviers de «promotion de l’économie nationale» et de facilitation des exportations. Le ministre des Transports a fait savoir, dans ce sens que onze ports font l’objet d’opérations d'extension en plus de la réalisation du port d’El Hamdania à Cherchell qui sera soutenu par une base logistique et de trois zones industrielles directement reliées au réseau ferré, à l’autoroute Est-Ouest et à la RN 1.

D. Akila