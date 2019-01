Salon international du textile : Le savoir-faire des professionnels

L’option de privatisation dans le domaine des textiles sera-t-elle de mise ? «Toutes les solutions sont sur la table sans tabou, et seule l’efficacité économique compte», a affirmé le ministre de l’Industrie, lors d’un point de presse tenu hier au Centre international des conférences, en marge de l’inauguration des Salons des textiles et de la céramique.

Dans son intervention, Youcef Yousfi soutient qu’aucune formule n’est écartée, précisant que «la privatisation n’amène pas nécessairement des progrès». Enchaînant, il rejette en bloc les assertions selon lesquelles les entreprises publiques sont favorisées par rapport à celles du secteur privé. «Notre intérêt est de voir les deux secteurs produire de la bonne qualité et qu’ils soient compétitifs», indique le ministre. De son côté, Amar Takjout, secrétaire général de la Fédération des travailleurs du textile et du cuir souligne que la privatisation est devenue une «hantise», précisant que c’est aux opérateurs privés de changer l’image qu’ils véhiculent. Relevant le savoir-faire nécessaire à la privatisation, le même responsable affirme que de nos jours «il n’y pas d’opérateurs privés émergents, et le secteur public peine à trouver ses marques». Comment remédier à cette situation ? M. Takjout recommande de «libérer l’entreprise économique publique, lui accordant la possibilité de chercher ses parts de marché pour qu’elle puisse créer de la richesse». Dans un autre contexte, le ministre a indiqué que pour l’année 2018, 4.125 projets, avec un montant de 1.600 milliards de dinars, ont été inscrits. L’industrie se taille la belle part avec 2.300 projets, soit 60% du total, dont le montant est de 1.039 milliards de DA. Sur sa lancée, M. Yousfi précise que la politique de la diversification économique donne ses fruits, avec des exportations hors hydrocarbures estimées à 3 milliards de dollars et qui seront développées dans les prochaines années.

Dans la même optique, le premier responsable du secteur dira que notre objectif est de voir le produit national conquérir de nouveaux marchés.

Quant à l’industrie des textiles, il demeure optimiste pour son avenir, mettant l’accent sur l’importance capitale du complexe intégré des métiers du textile «Tayal» implanté dans la zone industrielle de Sidi Khettab dans la wilaya de Relizane qui est entré en production en mars 2018 dans le cadre d’un partenariat algéro-turc. «En 2019, le complexe renforcera sa production et le 1er jean algérien sortira d’usine en mars prochain», annonce M. Yousfi, ajoutant que 12 millions d’unités seront produites, dont 60% seront destinées à l’exportation. A fin de l’année en cours, ledit complexe «créera entre 4.000 à 5.000 postes d’emplois, et atteindra, une fois toutes ses unités mises en service, les 25.000 travailleurs». Rappelons que ce projet consiste en une joint-venture entre la société turque Intertay (filiale du groupe Taypa) et des sociétés algériennes publiques «S & H» et «TEXALG», ainsi que la Société nationale de tabac et des allumettes (SNTA). Le partenariat a donné lieu à la naissance de la société mixte «Tayal». Ce complexe, dont les travaux de réalisation ont démarré en février 2016 sur une surface de 250 ha et pour un investissement de 171 milliards DA soit l’équivalant de 714 millions USD, est la plus grande usine de ce type à l’échelle africaine. Quant à la céramique, le ministre de l’Industrie dit qu’elle connaîtra son vrai décollage en 2019. Par ailleurs il convient de souligner que l’agence événementielle CG Com Event, organisatrice de l’événement a remis un trophée du mérite au Président Bouteflika pour les efforts déployés notamment pour le développement de l’industrie nationale.

Fouad Irnatene