Personnes nécessiteuses : élaboration d’un fichier national

Le fichier national des personnes nécessiteuses entrera en vigueur à partir du mois de Ramadhan prochain. L’annonce a été faite, hier, par la ministre de la Solidarité, de la Famille et des Conditions de la femme.

Mme Ghania Eddalia a, lors de son passage au Forum de la chaîne I de la Radio nationale, indiqué que ce document mis en œuvre par le ministère de la Solidarité est actuellement dans sa phase finale. «Un comité de pilotage constitué de plusieurs secteurs s’est penché sur l’élaboration du fichier national des personnes nécessiteuses afin d’adresser les aides sociales uniquement aux personnes qui en ont besoin», a précisé Mme Eddalia. Pour une meilleure maîtrise des dépenses, dira la ministre, les dernières années ont été consacrées à la numérisation du secteur, précisant que «plus de 944.800 bénéficiaires de l’allocation forfaitaire de solidarité ont été enregistrés». Soulignant l’intérêt accordé aux personnes nécessiteuses, la première responsable du secteur de la Solidarité a fait part de la poursuite de la politique sociale de l’Etat, notamment en matière d’accompagnement des catégories démunies, en vue de garantir leur accès aux aides qui leur sont destinées. Elle a, dans ce contexte, indiqué que «21% du budget de l’Etat, soit 772 milliards de dinars, ont été consacrés à la subvention sociale des personnes nécessiteuses». «Ceci démontre l’intérêt accordé par l’Etat à ce volet, et qui s’attelle à réunir les conditions nécessaires permettant de préserver la dignité des citoyens qui sont dans le besoin», a souligné la ministre.

Mme Eddalia a, également, fait savoir qu’un budget de plus 67 milliards de dinars a été alloué au secteur de la solidarité nationale dans le cadre de la loi de finance 2019, et ce, pour répondre aux besoins des personnes nécessiteuses à travers les différents mécanismes d’aides sociales mis en place par le ministère.

Toujours dans le cadre de la maîtrise des dépenses, elle a rappelé que plus d’un million de cartes de handicap à 100% ont été attribuées aux personnes concernées, parmi lesquelles 25% bénéficient d’une allocation de 4.000 dinars et 25% de l’allocation forfaitaire de solidarité.



10 milliards de DA réservés à la création de microcrédits pour 2019



«L’ensemble des personnes en situation de handicap bénéficient actuellement d’une couverture sociale», a noté Mme Eddalia, ajoutant que «le chiffre avancé des personnes handicapées ne reflète pas la réalité du fait que leur nombre est en constante évolution». Selon la première responsable du secteur, il est difficile de connaître le chiffre exact des personnes handicapées. «Pour cela, nous avons adressé une correspondance au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire pour intégrer dans l’opération de recensement de la population prévue en 2020 la catégorie des personnes handicapées», a révélé l’hôte du forum de la radio.

La ministre a, à ce sujet, mis l’accent sur l’intérêt de l’élaboration d’une base de données pour établir des listes des personnes démunies. «Nous travaillons en coordination avec plusieurs secteurs pour l’assainissement des listes des personnes bénéficiaires des différents mesures et dispositifs d’aide sociale en vue d’orienter les subventions aux personnes nécessiteuses», a informé Mme Eddalia. Elle a, par ailleurs, indiqué que son département a déjà entamé les préparatifs en prévision du mois de ramadhan, précisant qu’un budget spécial est consacré à cet effet, notamment pour ce qui est des restaurants de solidarité. «L’opération d’aide organisée durant le mois de ramadhan est assurée à 80% par le ministère de l’Intérieur au niveau local», a expliqué la ministre, ajoutant que le département de la Solidarité nationale assure à hauteur de 9 à 10% des aides durant cette période de l’année, le reste étant partagé entre les Affaires religieuses et les donateurs. Mme Eddalia a saisi l’occasion de son passage sur les ondes de la radio pour évoquer les différents dispositifs d’insertion socioprofessionnels, qui ont permis, durant l’année 2018, la création de 7000 postes de travail, à travers l’octroi de plus de 50.365 crédits d’un montant dépassant les 11 milliards de dinars algériens, soulignant que 70 % de ces crédits ont été accordés aux femmes.

Elle a, à ce sujet, indiqué que l’Agence nationale de gestion des microcrédits (ANGEM) prévoit pour l’année 2019 la création de 47.331 microcrédits d’une valeur de 10 milliards de dinars. «Pour cette année, nous avons gardé le même nombre de crédits», a fait savoir la ministre, avant de poursuivre : «Nous comptons augmenter le nombre de crédits ; si la situation financière du pays le permet aussi de revoir le montant de crédits octroyés dans le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi».

Kamélia Hadjib