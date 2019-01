M. Kaouane, ministre de la Communication : « Parler aux jeunes avec leur propre langage »

Intervenant à la clôture du forum national sur l’émigration clandestine, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, qui a qualifié les recommandations émises «d’instrument efficace» devant optimiser la lutte contre ce phénomène, a mis l’accent sur la nécessité «de parler aux jeunes avec leur propre langage et d’être à leur écoute par le biais d’un discours qui leur soit accessible». Il considère en outre important la mise en place de «passerelles de communication entre les jeunes et les titulaires de projets réussis et les vedettes du monde du sport et de l'art». Pour sa part, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a mis en avant le souci de son secteur de «garantir tous les moyens pour soutenir l'esprit d'initiative entrepreneuriale, simplifier les procédures et accompagner les porteurs de projets». De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a indiqué que les recommandations de cette rencontre étaient «un message d'espoir» aux jeunes et un plan d'action à adopter pour la prise en charge de leurs préoccupations.

K. A.