forum national sur l’émigration clandestine : Le plan d’action renforcé

Le département de l’Intérieur a réussi haut la main l’organisation du forum sur l’émigration clandestine, la harga. Le phénomène a été diagnostiqué deux journées durant sous tous ses aspects, avec un franc-parler qui se voulait affranchi de tous les tabous se rapportant à cette question dont l’évocation rime très souvent avec la tragédie, et loin de tout sous-entendu.

Les recommandations qui se sont dégagées, loin de toute démagogie, ont été qualifiées d’opérationnelles par M. Bedoui qui s’est engagé à les consacrer sur le terrain. Il considère en effet que les propositions émises par les séminaristes constituent de véritables référents en vue d’une meilleure prise en charge de la jeunesse, qui est «au cœur de toutes les stratégies de développement engagées par les pouvoirs publics», a-t-il rappelé.

Estimant que la majorité des recommandations (80%) relève de la cellule de base qui est la commune, il a préconisé leur prise en considération dans le cadre du nouveau code des collectivités locales, attendu cette année. Parmi les recommandations phares, celle mettant l’accent sur la nécessité d’opter pour un discours politique optimiste et d'engager un dialogue avec tous les acteurs de la société civile, en vue de développer une vision commune de lutte.

Il est aussi proposé «la création d'une instance de traitement des informations relatives à ce phénomène, qui s'attellera, en coordination avec les médias, à lui attribuer une appellation commune: émigration suicidaire. Il est recommandé en outre de mettre en place des mécanismes de promotion des prestations offertes aux jeunes, notamment dans les secteurs de l'habitat et de l'emploi et l'activation des cellules d'écoute, à travers un programme d'action de proximité hebdomadaire et la refondation des instances de socialisation». A cela s’ajoute la création d'un observatoire national chargé de l'intégration socioéconomique des jeunes et du renforcement du contrôle de la vente et de l'achat des embarcations, qui a été également proposée.



Vers la mise en place d’un mécanisme intersectoriel



Les séminaristes qui ont jugé utile la réalisation par les médias de reportages mettant en évidence la dangerosité de faire la traversée de la Méditerranée sur des embarcations de fortune ont préconisé, par ailleurs, la nécessité «d'adapter les programmes de formation aux exigences du marché du travail et d'améliorer le climat entrepreneurial et bancaire, ainsi que le secteur des impôts, en veillant à l'orientation des décrocheurs scolaires vers les classes de formation professionnelle». Autre recommandation, celle portant sur «le renforcement des espaces sportifs, artistiques et de loisirs, en sus de la lutte et la prévention de la toxicomanie», en œuvrant à «raffermir les formes de solidarité et les liens sociaux chez les jeunes, et à consacrer les valeurs sociales, notamment celle du travail».

Il est également impératif, soulignent les séminaristes, de «lutter contre les supports

médiatiques qui encouragent les jeunes à opter pour la harga, et de créer une institution nationale non gouvernementale (ONG) pour le développement de l'activité du mouvement associatif, avec la participation du secteur économique et de la communauté nationale établie à l’étranger, outre l’organisation de séances d'information avec les jeunes pour élargir le dialogue et échanger les expériences».

Karim Aoudia