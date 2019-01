Grève des enseignants : Un suivi mitigé

l La grève à laquelle a appelé le collectif des syndicats autonomes du secteur de l’Éducation nationale a connu, hier, un suivi mitigé, à travers les différents établissements scolaires de la wilaya d’Alger, a-t-on constaté, lors d’une virée dans plusieurs écoles de la capitale.

Il faut dire que si l’appel au débrayage a été suivi au niveau de certains lycées (notamment les lycées Mohamed-Boudiaf et Ibn Ennass), cela n’a pas été le cas pour les deux autres paliers (primaire et moyen) où les enseignants ont faiblement adhéré au mot d’ordre lancé par le collectif des syndicats autonome du secteur. L’on peut citer, ici, à titre d’exemple, les écoles primaires et collèges du quartier des Annasser, comme d’ailleurs bien d’autres établissements de la commune de Kouba qui n’ont pas du tout adhéré au mouvement et où étaient accrochées sur les murs d’enceinte, des banderoles rappelant que «l'intérêt de l'élève est prioritaire» et passe avant tout.

Aussi, les cours ont été dispensés de façon tout à fait ordinaire au niveau du primaire Mohamed-Boudar, d’El Madania, et du collège Ali-Mellah, situé du côté de la place du 1er Mai. La grève d'une journée, qui a été observée hier par nombre d’enseignants, intervient, faut-il le rappeler, suite à l'appel de cinq syndicats relevant du Collectif des syndicats autonomes de l’Education nationale. Il s’agit, en l’occurrence, de l'Union nationale du personnel de l'éducation et de la formation (UNPEF), de Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation (SATEF), du Conseil des lycées d'Algérie (CLA), du Syndicat national autonome des professeurs de l`enseignement secondaire et technique (SNAPEST) et du Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE). Le CNAPEST a, pour sa part, refusé de participer à ce mouvement de protestation.

Devant les portails des écoles, des parents d’élèves rencontrés hier matin se demandaient comment des enseignants osaient «placer des élèves en otage, alors que nous entamons très bientôt les devoirs du deuxième trimestre», de même qu’ils ont émis le vœu de «voir les choses rentrer dans l’ordre le plus tôt possible». «Il est clair que la grève déstabilise les élèves. C’est un facteur de démotivation», lance un parent d’élève approché. De leur côté les enseignants grévistes tiennent à rappeler leur plateforme des revendications qui porte essentiellement sur des aspects socio- professionnels et pédagogiques, à l’image de la reclassification du personnel du service économique, celui de l'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que les laborantins et les superviseurs, mais aussi «le maintien de la retraite proportionnelle sans condition d'âge et la mise en place de mécanismes rétablissant l'équilibre du pouvoir d'achat». Il est question également, selon la plateforme de revendications, d'actualiser la prime de la zone sur le nouveau salaire de base outre que celui adopté en 1989, de permettre aux professeurs formés avant 3 juin 2012 de bénéficier d'une promotion au grade de professeur formateur en valorisant leur expérience professionnelle, de préserver les vacances de fins de semaines, et d'octroyer au personnel le droit à un congé de maladie.

Pour ce qui concerne le volet pédagogique, les grévistes insistent notamment sur la révision des programmes scolaires en fonction du niveau des apprenants et particulièrement ceux de l'école primaire, l'amélioration de la formation, des conditions de travail et de scolarisation, la réalisation d'un enseignement de qualité, la réduction du volume horaire pour l'ensemble des paliers en respectant le volume de travail et les tâches assignées, la préservation du pouvoir pédagogique des enseignants et la liberté d'exercer le travail syndical. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que la ministre de l’Education nationale, a assuré, dimanche à partir de la wilaya d'Oran, que «les portes du dialogue sont toujours ouvertes et qu’elles n'ont jamais été fermées». Mme Nouria Benghabrit a également souligné que son département a tenu une rencontre avec des syndicats qui ont reçu, le soir même, des procès-verbaux auxquels ils répondront par leurs propositions.

S’exprimant davantage à propos des revendications soulevées, la première responsable du secteur avait mis en avant précédemment sa disponibilité à répondre au plus grand nombre possible de revendications, notamment celles à «caractère pédagogique», précisant que la revendication liée au pouvoir d'achat et à la loi sur la retraite «ne relèvent pas de la compétence ni de la responsabilité du ministère». Cela dit, l'objectif principal est d'assurer «la scolarisation des élèves dans des conditions favorables», et ce à travers «le dialogue et la concertation». Elle soutient que le principal objectif du ministère est de «garantir aux élèves une scolarisation stable et sereine».

Soraya Guemmouri