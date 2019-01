Bourses à l’étranger : Un concours pour les doctorants

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient d’annoncer le lancement d’un concours national au profit des étudiants en doctorat. Il concerne la possibilité de décrocher une bourse d’études à l’étranger, au titre de l’année 2019-2020. Ce concours sera organisé, le 2 mars prochain, au niveau des établissements d’enseignement supérieur désignés à cet effet. Il s’agit de l’université Benyoucef-Benkhedda, Alger 1, pour la région Centre, de l’université Ahmed-Ben-Bella, Oran 1, pour la région Ouest, et de l’université Abdelhamid-Mehri, Constantine 2, pour la région Est.

En effet, selon la circulaire datée du 10 janvier 2019, le concours concerne les programmes de formation en doctorat système LMD de l’année 2019-2020, en six différentes spécialités, à savoir ; Lettres et Langues étrangères, Anglais, mathématiques, informatiques dans les filières de Génie Réseaux et Télécommunications, génie logiciel et systèmes d’informations, systèmes intelligents et génie industriel. Concernant la spécialité de la pharmacie, les branches retenues sont, pharmacie clinique, pharmacie hospitalière, et pharmacie industrielle. Pour le domaine des sciences de la nature et de la vie, ce sont les filières des sciences de l’alimentation, contrôle alimentaire et qualité des produits, la sécurité alimentaire, et technologies alimentaires qui sont concernées. Le domaine des sciences et technologies concerne la filière des nanotechnologies, alors que la spécialité des sciences de la matière concerne les filières de nano-chimie et nano-physique. Seront retenus aux termes de ce concours les six premiers lauréats de chaque spécialité. Le ministère a expliqué dans la circulaire, les critères de sélection des étudiants major de promotions, en prenant en compte le cursus scolaire dans chaque spécialité. Ainsi il sera procédé aux choix de 4 étudiants quand le nombre des étudiants dans la spécialité ne dépasse pas les 30 étudiants, 5 étudiants quand le nombre de ces derniers est de 50, et 6 étudiants quand leurs nombre dans la spécialité est plus de 50 étudiants. Les sujets d'examen seront limités à une ou deux matières par filière ou spécialité et seront préparés par la commission de concours huit jours avant l'examen. Les candidats devront passer une épreuve obligatoire dans la spécialité, deux épreuves obligatoires dans les langues anglaise et française, à l’exception des étudiants de la langue anglaise qui seront concernés, eux, que par l’examen de langue française. Une commission nationale de concours sera installée à cet effet, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a lieu de souligner que le département de M. Hadjar, avait également lancé au début de ce mois de janvier, un appel à candidatures dans le cadre de la mise en œuvre du programme de formation à l’étranger, dédié aux enseignants-chercheurs et chercheurs permanents, préparant une thèse de doctorat pour l’octroi des bourses. «Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de formation résidentielle à l’étranger, au titre de l’année universitaire 2019-2020, dédié aux enseignants-chercheurs et chercheurs permanents, préparant une thèse de doctorat, un appel à candidatures est ouvert pour l’octroi de bourses, dans la cadre du programme national exceptionnel (PNE)», a précisé en effet, un communiqué du ministère. «Les doctorants remplissant les critères d’éligibilité au programme de formation résidentielle à l’étranger sont invités à déposer leur candidature auprès de leurs établissements d’origine», avait-on indiqué. Le ministère avait également souligné que «les dispositions réglementaires, les conditions d’admissibilité, la constitution du dossier et l’échéancier portant dépôt de dossiers et sélection au niveau des établissements d’origine, des Conférences régionales, de la Conférence nationale des universités et de la Commission nationale de la formation et du perfectionnement à l’étranger (expertise scientifique) ont fait l’objet de notes diffusées auprès de l’ensemble des établissements de formation supérieure et centres de recherche sous tutelle du MESRS».

Par ailleurs, la même source a indiqué que

les notes d’information (critères d’admissibilité et constitution du dossier) portant sur le

programme boursier, ainsi que les formulaires de candidature (canevas) sont disponibles

sur les sites www.mesrs.dz, www.univ-constantine2.dz, www.cruo.univ-oran1.dz et www.univ-alger.dz.

Salima Ettouahria