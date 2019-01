Dangers du monoxyde de carbone : sensibilisation du grand public

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a rappelé, hier, les principales directives de la campagne de prévention et de précautions sur les risques d'intoxication au monoxyde de carbone.

Le ministère a rappelé, dans un communiqué, les mesures préventives générales et la sensibilisation du grand public aux risques liés au monoxyde de carbone. À cet effet, il a souligné la nécessité de «contrôler régulièrement, par un professionnel qualifié, les installations et les appareils de chauffage (chauffage, chauffe-eau, chaudière, poêle, cheminée... ), d'aérer l'espace pendant au moins dix minutes et de ne jamais obstruer les aérations, même en hiver».

Le ministère a appelé, aussi, à «n'utiliser d'appareils mobiles de chauffage d'appoint que dans les pièces convenablement ventilées et par intermittence, et ne jamais faire fonctionner un moteur de voiture dans un garage fermé». Les précautions du ministère portent également sur «la nécessité de respecter les consignes d'utilisation des appareils de chauffage et de ne pas utiliser d'appareils non destinés à l'usage de chauffage».