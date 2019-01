Intempéries et sécurité routière : Prudence !

Pluie, orage, vent, brouillard, humidité, neige, verglas…, autant de risques qui augmentent les accidents de la circulation, surtout lorsque la chaussée a du mal à absorber l'eau qui se met à tomber abondamment en hiver. Par mauvais temps, les accidents sont plus nombreux et plus graves ! Il est donc indispensable d’adapter sa conduite aux conditions météorologiques et rouler prudemment. Les limites de vitesse autorisées doivent être automatiquement revues à la baisse. Car il est évident que la conduite par temps clair et la conduite par mauvais temps, diffère sur de nombreux points… et la plupart des conducteurs en sont conscients. De fait, en cas de météo défectueuse, les repères et les automatismes sont moins prononcés. Une attention supplémentaire est donc indispensable dans ce genre de situation. Selon les statistiques de la sécurité routière, les intempéries multiplient par deux le risque d’accidents. En 24 heures seulement, les services de la Protection civile annoncent une dizaine de morts et dix-huit blessées dans des accidents de la circulation survenus dans plusieurs régions du pays. Le bilan le plus lourd enregistré au cours de cette période demeure celui de dimanche passé dans la wilaya de Tipaza, avec sept personnes décédées et une autre blessée.

Le même jour deux personnes, âgées de 52 et 46 ans, ont trouvé la mort dans un autre accident de la route à El Bayadh, suite à une collision entre un camion semi-remorque et une camionnette au niveau de la route nationale (RN 47) menant vers Boualem, à environ 18 km de cette commune. Le président de l’association nationale «Tariq Essalama», Mohamed Lazouni a dans de nombreuses occasions précisées que les causes de ces hécatombes routières, qui endeuillent chaque jour des milliers de familles, reposent sur trois paramètres à savoir

« l’homme, le véhicule et l’environnement »… « Mais, en général, c’est l’homme qui doit s’adapter au véhicule qu’il conduit et à l’environnement. Le conducteur doit adapter la vitesse de son véhicule en fonction de l’état des routes. Tous ces facteurs qui causent des accidents et les motifs que trouvent les gens pour justifier l’accident nous montrent l’absence de culture de la conduite », a-t-il notamment précisé lors d’une rencontre à Bejaia.

Cela dit, le nombre d’accidents augmente de plus en plus par rapport à la visibilité qui devient réduite, à l’adhérence des pneus qui est divisée par deux, et à la chaussée glissante durant la période hivernale… Et tout cela peut être contrôlé par l’homme et ce, en ajustant ses habitudes de conduite et en diminuant la vitesse étant la première cause d’accident en hiver. Il faut également planifier ses déplacements et surtout consulter le bulletin météo avant de prendre la route.

Les automobilistes doivent s’informer sur les conditions climatiques par rapport à l’état des routes, car l’information routière est un axe essentiel d’amélioration de la sécurité routière et de la fluidité du trafic. Elle revêt une importance encore plus grande lors d’épisodes météorologiques hivernaux. A titre d’exemple Info trafic Algérie ou tariki.dz sont des sites qui permettent aux conducteurs automobiles de consulter la situation routière et de connaître le trafic en temps réel, itinéraires, zones de danger, alertes communautaires et tous les services pour rouler en toute tranquillité et sécurité.

Chaque automobiliste doit avoir le réflexe de les consulter et se doit d’adapter sa conduite en fonction des informations et des conditions extérieures.

Pour cette semaine un bulletin spécial (BMS) est émis par les services de l'Office national de la météorologie pour les wilayas d’Alger, et du centre du pays. Les usagers de la route doivent adopter une conduite prudente et respecter les consignes de sécurité, car le danger peut venir de soi, mais aussi des autres !

R. S.