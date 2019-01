Environnement urbain de la capitale : Ces travaux qui n’en finissent pas !

Le citoyen lambda ne peut ne pas l’avoir observé : depuis quelque temps, les trottoirs de la capitale subissent des désagréments dus à des travaux de toutes sortes qui les défigurent, voire, dans certains cas, les rendent tout à fait impraticables.

Que ce soit au niveau de la Grande poste, ou dans les rues et quartiers adjacents, ce sont chaque fois les mêmes scènes, les mêmes désagréments pour les piétons : on creuse, on creuse..., y compris au marteau piqueur, même s’il faut endommager ou détériorer lourdement des dallages tout neufs, autrement dit qui viennent à peine d’être installés, histoire de remplacer ceux dont on dit toujours ici et là -quelque fois à mauvais escient- qu’ils sont trop anciens, qu’ils ont fait leur temps. Pour ce qui est du gaspillage de matériaux tout-va donc, on repassera…

Or tout cela donne à voir quoi au juste ? Des tronçons de trottoirs qu’il ne fait pas bon d’emprunter, plus prosaïquement de marcher dessus, vu que cela ressemble désormais à des parcours de combattant, ou presque. Bien évidemment dans la mesure où, après que

lesdits chantiers fussent supposés avoir été terminés, on constate malgré tout que les revêtements -de ces trottoirs- ne sont jamais remis en place, du moins tels qu’ils étaient avant l’entame des travaux en question. Subsistent alors des bourrelets de terre ou de gravas disposés à la hâte ; le souci étant, probablement, d’en finir au plus vite avec un travail -forcément bâclé- dont on imagine aisément qu’il a du être considéré -à tort bien sûr- comme «harassant»…

Des trottoirs harcelés de façon récurrente, voire inadvertante. Mais passons. Car après tout, même si ce ne fut que ce type de raisonnement avancé, on peut malgré tout mettre la malfaçon visible à l’œil nu sur le compte d’aléas imprévus, voire invisibles dans la mesure où on ne les a pas vu surgir au moment précis du déroulement des travaux. Passons aussi sur le fait que lesdits travaux étaient justifiés non seulement par l’urgence, mais étaient surtout dictés par l’intérêt général. Ce à quoi on ne saurait opposer une réserve quelconque. Reste alors à se demander pourquoi il y a tant de travaux de diverses natures, menés ici et là, sur presque tous les trottoirs de la capitale, travaux dont l’utilité n’est nullement contestée -bien au contraire-, mais qui malgré tout sont chaque fois menés les uns après les autres, sans pratiquement aucune coordination entre les secteurs ou domaines publics commanditaires de ces travaux.

C’est sans doute la réponse idoine à une telle interrogation, dans la mesure où elle aura préalablement donné lieu à une autocritique réelle, crédible, que l’on pourra peut-être savoir exactement ce pourquoi les trottoirs de la capitale sont constamment harcelés de façon récurrente, sans que jamais ils aient l’occasion de «souffler» quelque peu. Et les piétons avec…Cela dit, il faut bien convenir que l’interrogation en elle-même sonne déjà comme une réponse : s’agissant de travaux urbains à même le sol, dont les trottoirs font partie, c’est le manque flagrant de coordination entre les différents secteurs concernés, eau, gaz, électricité, et, depuis peu, les feux tricolores, etc., qui fait que les citoyens souffrent de ne presque jamais pouvoir marcher normalement sur des trottoirs normés, praticables, autrement dit sans nids de poule figurant parmi tant d’autres crevasses répertoriées dans une capitale qui ne mérite franchement pas un tel sort.

Kamel Bouslama