Finale du concours WSIS Prizes : 10 projets algériens nominés

10 projets algériens sont nominés pour la phase finale du concours WSIS Prizes 2019 organisé par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), indique le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique dans un communiqué. Le ministère appelle dans ce cadre «à soutenir les projets algériens dans leur ambition de gagner le prix, et à voter massivement en leur faveur, avant la date limite fixée au 10 février 2019». Le vote pour les projets algériens doit se faire via la plateforme de l’UIT dédiée au concours, sur ce lien, https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Account/Login?ReturnUrl=%2Fnet4%2Fwsis%2Fstocktaking%2FPrizes%2F2019%2FVote, a précisé le communiqué, soulignant que «dans chaque catégorie, les cinq (5) premiers projets qui auront obtenu le plus de voix seront sélectionnés et soumis à une dernière évaluation par un comité d’experts de l’UIT qui choisira un lauréat unique». Les résultats finaux du concours seront dévoilés à l’occasion du Forum 2019 du Sommet Mondial sur la Société de l’Information, qui se tiendra à Genève (Suisse) du 8 au 12 avril 2019». Le ministère a affirmé en outre que le vote en la faveur des projets algériens «mettra ces projets dans le top 5», rappelant à l’occasion à observer les règles principales, notamment l’inscription sur la plateforme WSIS en fournissant l’ensemble des informations requises et le vote dans chacune des catégories et pour un seul projet dans chaque catégorie.