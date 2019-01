Isolation thermique des bâtiments : nouvelle solution

Une nouvelle solution d'isolation thermique des bâtiments (AIRIUM™) a été lancée, hier, par Lafarge Holcim Algérie à l’occasion d’une journée technique organisée à Alger.

La cérémonie de lancement s’est déroulée, en présence du secrétaire général de ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville et le directeur général de LafargeHolcim Toufic Tabbara ainsi que de nombreux professionnels du secteur. S’exprimant à cette occasion, Serge Dubois, directeur des affaires publiques et communication de LafargeHolcim Algérie a souligné que «le fait qu’il y a un engagement ferme de l’Algérie pour la protection de l’environnent, donc notre solution est venue à point nommé pour remplacer les isolants en polystyrène qui contient des molécules polluantes». «Notre solution a-t-il dit, s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Elle permettra entre autres, d’améliorer drastiquement l’efficacité énergétique des bâtiments, du sol au plafond». Il a précisé dans ce sens que «la consommation globale d’énergie est utilisée pour le chauffage et la climatisationdes bâtiments est estimée entre 30 et 40 %». « Airium™, est une technologie de rupture sur le marché de l’isolation. Développée et brevetée par le centre mondial de recherche et développement de LafargeHolcim», a-t-il ensuite ajouté. Selon lui, Airium™, est un produit fabrique 100% en Algérie à l’usine de CMA Me.tah répond aussi bien aux grands enjeux sociétaux en matière d’efficacité énergétique, qu’aux besoins des professionnels de la construction et des habitants. Ce produit est entièrement minéral, pas d’émission de COV donc plus saine, excellente résistance au feu, durabilité exceptionnelle supérieure à 100 ans, 100 % recyclable et très facile à mettre en œuvre. Mettant à profit cette occasion M. Dubois a salué l’engagement et l’attachement profond du Président de la République pour la protection de l’environnement. S’agissant des objectifs de ce séminaire technique, il a indiqué qu’il vise à faciliter les échanges entre les différents acteurs opérant dans la construction afin d’œuvrer à l’amélioration l’efficacité énergétique des bâtiments. De son côté, M. Hamid Afra, directeur général du Centre national des études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) a mis l’accent sur le projet pilote de 600 logements, à énergie solaire, à travers 11 wilayas du pays. Il dira dans ce sens que ce type de logements, qui se généralise progressivement permet, de réduire à 54% la facture de la consommation électrique. S’agissant des surcouts liés aux mesures d’efficacité énergétiques à introduire dans ce projet, il a fait savoir qu’elles sont évaluées à 300.000 DA par logement dont 80% sont pris en charge par l’APRUE à travers le Fonds national de maîtrise d’énergie (FNMF).

M. A. Z.

---------------------------

30.000 tonnes de ciment et clinker exportées vers l’Afrique de l’ouest

Une troisième cargaison de 30.000 tonnes de ciment et clinker a été expédiée jeudi dernier à partir du port d’Annaba à destination de l’Afrique de l’ouest .Cette expédition fait suite aux deux premières opératios d’un volume de 80.000 tonnes de clinker vers l’Afrique de l’Ouest et plus de 1000 tonnes de ciment à destination du Niger. Ces cargaisons qui sont importantes confirment si besoin est la qualité des produits Cilas (cimenterie de Biskra) sur les marchés internationaux. Le Groupe LafargeHolcim Algérie compte exporter les surplus de production avec un objectif de plus de 2 millions de tonnes en 2020.Pour cette nouvelle opération, CILAS a bénéficié de tout le support commercial et logistique de LafargeHolcim Trading, structure dédiée au commerce international qui détient plus de 50% des échanges de clinker et ciment en Méditerranée et en Afrique de l’Ouest. Cette nouvelle opération souligne l’engagement sans faille du Groupe LafargeHolcim à agir en faveur de la diversification des revenus extérieurs du pays hors hydrocarbures. B. G.