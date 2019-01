Grand angle : Tant que durera l’injustice

Comment peut-on feindre d’oublier, alors que nous sommes au début de 2019, qu’il y a un peuple qui depuis plus de 40 ans lutte pour sa liberté et la souveraineté de son Etat, sur l’ensemble de son territoire et ses ressources naturelles. Un peuple qui n’a de cesse de demander à la communauté internationale de lui garantir l'exercice de son droit à l’autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité ? Pourquoi ne veut-on pas lui reconnaitre ce droit, alors que la question du Sahara occidental est purement et simplement une question de décolonisation, dans ce sens qu’elle est soumise à l’application des principes des lois internationales sur la décolonisation. En effet, la déclaration coloniale des Nations Unies, résolution de l’Assemblée Générale 1541 (1960), garantit le droit à l’autodétermination pour les peuples colonisés dans les territoires non autonomes. Or le Sahara occidental est pour tous, la dernière colonie en Afrique. Comment dès lors expliquer un tel paradoxe, d’autant que la légitimité de la demande du peuple sahraoui est indéniable ? Pour les sahraouis, il ne fait pas de doute que si, à ce jour, ils n’ont pas eu leur droit, la faute en incombe à la France qui multiplie les tentatives auprès du Conseil de sécurité visant à faire échouer toute initiative devant leur permettre d’exercer leurs droits légitimes et de mettre fin à leurs souffrances. Mais si force est de constater que la France, de par sa détention du droit de véto au sein de l’organe onusien, peut influer sur les décisions et résolutions adoptées, il ne pouvait qu’en être autrement au sein du Parlement européen. Or cet organe au sein duquel siègent les Etats membres de l’Union européenne semble suivre les désidératas de Paris sur la question sahraouie. Pour preuve, l’adoption de l’accord commercial Maroc-UE alors que la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental n’est pas reconnue «y compris par l'Union européenne elle-même qui l'a précisé dans sa dernière résolution sur l'accord commercial illégal Maroc-UE », rappelle le Front Polisario qui a décidé de contester à nouveau devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Cette nouvelle bataille judiciaire qui se dessine a pour but de réserver du pillage les ressources naturelles sahraouies mais aussi de rappeler à l’Europe et au reste du monde qu’il y a un peuple dont l’existence ne peut être niée juste pour plaire au Maroc ou pour profiter des ressources dont regorge son territoire national pour lequel il revendique l’indépendance. Autant donc dire que la lutte se poursuivra tant que l’injustice subie durera.

Nadia K.