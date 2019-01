Ligue Arabe : Beyrouth pour le retour « rapide » de Damas

Le chef de la diplomatie libanaise, Gebran Bassil, a réitéré l'appel de Beyrouth pour le retour «rapide» de la Syrie au sein de la Ligue des Etats arabes, affirmant cette décision servira les «intérêts» de l’ensemble du monde arabe, ont rapporté des médias locaux. Affirmant que Beyrouth n’a pas évoqué avec Damas la question du retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, Gebran Bassil a souligné qu'une telle décision de l'organisation du monde arabe renforcera les intérêts de tous les Etats membres.

S'exprimant lors d'une conférence de presse animée dimanche à l’issue du sommet arabe du développement économique et social qui s'est tenu à Beyrouth les 19 et 20 janvier, le chef de la diplomatie libanaise a estimé que «la Syrie, en tant que pays membre fondateur, était une grande perte pour la Ligue arabe et que son retour au sein d'organisation permettra de défendre les causes arabes».