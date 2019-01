Discrimination volontaire, torture psychologique et représailles systématiques : Le lot quotidien du détenu Abdelmihdhar

L’administration de la prison locale marocaine Tiflet 2 exerce une politique de discrimination volontaire, de torture psychologique et de représailles systématiques à l’encontre du détenu politique sahraoui, El-Bachir Abdelmihdhar du groupe de Gdeim Izik, dont l’état de santé est critique, indiquent des rapports médiatiques. La famille du détenu a fait savoir que l’état de santé de ce dernier était critique, en raison de la fréquence des grèves de la faim observées et de la torture psychologique exercée par l’administration pénitentiaire à l’encontre de Bachir Abdelmihdhar, qui fait l’objet de représailles politiques systématiques pour ses positions politiques à l’égard du Sahara occidental. Les huit requêtes adressées par le détenu politique au procureur général sont restées sans suite, ajoute-t-on de mêmes sources. «L’administration est allée jusqu’à empêcher mon frère de poursuivre ses études de master», selon le frère du détenu Ibrahim Abdelmihdhar. La famille du détenu politique sahraoui condamne vigoureusement la discrimination et la torture psychologique qu’endure le défenseur des droits de l’homme, le journaliste Bachir Abdelmihdhar. Les proches du détenu politique appellent toutes les organisations internationales des droits de l’homme, ainsi que les associations sahraouies des droits de l’homme à exercer des pressions sur l’État marocain, pour permettre à Bachir Abdelmihdhar de recouvrer ses droits élémentaires et de lui assurer les conditions appropriées pour poursuivre ses études universitaires.