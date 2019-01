Dans la lucarne : « Coup de gueule » à la logique !

Les clubs algériens aiment-t-ils jouer au « chat et à la souris » ? Il y a lieu de le penser surtout après ce qui s’était passé dernièrement sur le plan des compétitions africaines aussi bien en Ligue des champions avec le CSC et la JSSaoura qu’en coupe de la CAF avec le NAHD, qui s’est qualifié aux dépens du Ahli de Benghazi (0-1 et 3 à 1). Ces équipes, avant d’entamer ces compétitions réunissant la « fine africaine », avaient été l’objet de « critiques » estimant qu’au vu de leur inexpérience, elles n’avaient aucune chance pour « briller » ou aller le plus loin possible à un tel niveau. Le fait de sous-estimer nos clubs par rapport au niveau est en soi une grande erreur. Car, tout le monde sait comment ils se transcendent lorsqu’il s’agit de compétitions majeures. Ils se surpassent et nous valent alors bien des satisfactions. Toutefois, ceux qui ont «pignon sur rue» concernant la «rétention sur l’information» et les «faiseurs d’opinion» vous diront que rien n’est en conformité avec la vérité des faits et aussi le comportement véritable sur le terrain pour nos clubs engagés dans ces compétitions. Dans la vie et surtout dans le sport, on ne doit pas « tirer plus vite » que Lucky Luke. Car, faut-il le répéter, personne n’a misé le moindre sou ni sur le CSC ni sur la JSSaoura avant la réalisation de leurs derniers résultats. Dans la pratique, ils ont déjoué tous les pronostics et notamment le CSC, le club constantinois qui a réussi, après deux matches dans la phase de poules, deux exploits rarissimes. Il avait d’abord fait la « « loi » à Sousse en battant le Club Africain, un sérieux prétendant à la qualification aux demi-finales de cette Ligue des champions qui fait « saliver » n’importe qui pour le 1,5 million de dollars qu’elle propose au vainqueur de l’épreuve. Ce club de la ville de Cirta a déjoué tous les pronostics, même les plus optimistes. Leurs vérités ont été remises en cause en totalité. Mais comme le «ridicule ne tue pas», ils vous avanceront une autre analyse qui vous fera comprendre que si le CSC a «étrillé» le TPMazembe avec ce score «éloquent» de

(3 à 0), c’est que le club congolais de Lubumbashi n’est pus ce qu’il était auparavant. Il faut dire qu’il n’y a pas longtemps, le TPM n’a pas été battu ni par le MCA, ni par l’ESS (c’est lui qui l’a éliminé), ni par l’USMAlger. Ce club avait même emporté la finale devant l’USMA après sa victoire en aller et retour. Il faut admettre aujourd’hui que contrairement à ce qu’on avance, çà et là, le football algérien est en train de réaliser de grandes prouesses pour aller de l’avant d’un pas sûr et mesuré. Tout ce que l’on dit sur les clubs qui ne donnent rien à l’équipe nationale ont « raté l’occasion de se taire d’une façon définitive. Il y a aussi la « perf » de la JSSoaura qui a freiné un «crack» d’Afrique, le Ahly du Caire. Ce qui s’était passé, il y a quelques jours dans ces compétitions africaines est un changement très important qui explique d’une façon tangible que quelque chose est en train de se confirmer et qui a une relation directe avec le fait que le leadership de certains est en train de vaciller. Les «grosses pointures» d’avant comme le TPM, Al Ahly, Vita Club, l’EST et les autres sont en train de «battre en retraite». Le moins que l’on puisse dire, c’est que les grands parmi les clubs ne gagnent plus aussi automatiquement. Il faudra faire avec cette nouvelle vérité.

Hamid Gharbi