USM Annaba 3 - CA Bordj Bou-Arréridj 1 : Les Bônois, plus réalistes

L’USM Annaba a arraché sa qualification pour le quart de finale de la coupe d’Algérie de football en venant à bout du CA Bordj Bou-Arréridj. Les Tuniques rouges se sont imposés, hier au stade du 19-Mai, dans le temps réglementaire par le score de 3 à 1. Les Bônois ont fait preuve de plus de réalisme et ont bien su gérer les moments forts de la partie.

Cette partie, qui s’est déroulée sous la pluie et sur un terrain lourd, a démarré sur les chapeaux de roues. D’emblée, les joueurs du CABBA ont tenté tant bien que mal de prendre le cours du jeu à leur compte en monopolisant le cuir et en imposant leur rythme au locaux. Néanmoins, les poulains du coach Dziri, se distinguant par un jeu plutôt élaboré, n’ont jamais réussi à inquiéter la défense de l’USM Annaba, assez bien regroupée autour de son portier. L’état du terrain a beaucoup handicapé les Criquets dans l’élaboration des attaques placées. De leur côté, les joueurs de l’entraîneur Mouassa, avec un schéma tactique de prudence et un bloc équipe relativement bas, sont surtout restés en embuscade. Favorisant le jeu de contre, ils sont parvenus à maintes reprises à mettre en difficulté la défense avancée du Chabab Ahly De Bordj Bou-Arréridj. 10’, Ziani déborde Ziti, avant de se faire faucher dans la surface. L’arbitre de la rencontre, Boukouassa, n’hésite pas à désigner le point de penalty. El-Ghomari se charge d’exécuter la sentence et donne l’avantage aux siens. Les visiteurs tentent, alors, de réagir en prenant un peu plus de risques. Ils ne vont pas tarder à se faire surprendre de nouveau. 20’, El-Ghomari élimine d’un crochet extérieur Ziti, à la limite de la surface, avant de tromper Chaouchi d’un puissant tir. Il signe ainsi son doublée dans cette partie. Relativement muet durant le premier half, le CABBA est revenu des vestiaires avec plus de détermination. 50’, d’un joli heading, Atmani oblige Benmalek à la parade pour sortir le cuir en corner. 53’, Droueche parvient à réduire la marque d’un magnifique tir croisé au second poteau. Après cette réalisation, le match s’est emballé un peu plus. Les visiteurs ont redoublé d’efforts pour tenter de revenir à la marque. 56’, Droueche manque de peu l’égalisation, en ratant son face-à-face avec Benmalek. 60’, la balle de l’international ivoirien Isla est repoussée par la barre transversale. 72’, contre le cours du jeu, Amour aggrave la marque. Son puissant tir a été dévié de sa trajectoire par un défenseur. Il scelle ainsi le sort de cette partie. Le CABBA fait ainsi les frais des caprices de Dame Coupe. Lors du prochain tour, qui se déroulera en aller-retour, l’USM Annaba recevra, à l’occasion de la première manche, le vainqueur de la confrontation ES Sétif - USM Alger. Rédha M.