Coupe d’Algérie (8es de finale), ESS - USM Alger et PAC - USMH : deux somptueux plats

Les huitièmes de finale de la coupe d’Algérie se poursuivront aujourd’hui avec deux plats assez croustillants entre l’ESS-USMA et PAC-USMH. Le stade du 8-mai 1945 de Sétif abritera le choc de ce tour. Il opposera deux équipes spécialistes de la coupe, pour l’avoir gagnée à huit reprises chacune.

Il est clair que l’avantage du terrain aura son importance, mais comme il s’agit de coupe tout reste possible. Toutefois, le fait que les sétifiens traversent actuellement une mauvaise passe, suite à des ennuis financiers, vont peut-être revoir leurs ambitions à la baisse. Les usmistes, par contre, sont dans une phase assez euphorique, même si leur nul en championnat a été vu par les spécialistes comme une défaite. Toujours est-il et avec l’arrivée des deux joueurs Zouani et Ellafi lors du mercato, l’attaque et le milieu offensif de l’USMA se sont nettement améliorés. Le libyen a déjà marqué deux buts en trois apparitions seulement. On s’attend à un match des plus spectaculaires et surtout animé devant un public des grands jours. Que le fair-play soit au rendez-vous !

A Bologhine, le PAC qui a amélioré son classement actuel suite à sa courte mais précieuse victoire devant l’ESS, fera tout pour continuer dans cette dynamique. Il est clair que ce derby en coupe d’Algérie ne sera pas une simple sinécure pour les deux protagonistes. Il ne faut pas oublier que l’USMH est un spécialiste de dame coupe pour l’avoir emportée à deux reprises et une finale perdue devant la JSK. Les harrachis, qui ont repris du poil de la bête suite à leur dernière victoire à l’extérieur en championnat national de Ligue2, vont tout faire pour accéder au prochain tour. Il faudra s’attendre à une empoignade serrée et surtout très disputée entre deux équipes qui ne vont rien céder. On pourra aller jusqu’aux prolongations et même aux tirs au but.

Deux autres rencontres sont prévues ce mercredi avec NAHD-MCA au stade du 20-Août et MCRouisset-CSC à Ouargla. On aurait aimé qu’il se déroule au 5-Juillet, mais…Toujours est-il, on assistera à un face- à-face des plus indécis. Les nahdistes, auréolés de leur victoire et qualification en phase de poules de la coupe de la CAF devant les libyens d’Al Ahli, vont faire en sorte de ne pas « briser » le rêve de leurs fans. De plus, il y a comme un relent de revanche entre les deux équipes suite à la finale perdue par le NAHD devant le MCA sur un superbe but de Hachoud, un véritable «missile».

Enfin, l’un des «cendrillons, MCRouissat (Ouargla),sera opposé au champion d’Algérie en titre. Là aussi rien ne sera acquis à l’avance. Ce ne sera pas facile pour les constantinois devant une équipe locale très difficile à amadouer.

H. G.

Programme :

Aujourd’hui :

A Bologhine (14h30) : PAC-USMH

A Sétif (17h) : ESS-USMA

Mercredi

Au stade du 20-Août (15h):NAHD –MCA

A Ouargla (14h30) : MCRouissat-CSC