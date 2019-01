CSC : Huit victoires de suite

Le CS Constantine, net vainqueur (3-0) du TP Mazembe (RD Congo) lors de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football (groupe C), continue son impressionnante série d'invincibilité, enregistrant samedi soir sa 8e victoire de suite sous Denis Lavagne. La dernière défaite des gars de Cirta remonte au 15 novembre 2018, devant l'USM Alger (1-2) lors de la 15e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. En restant invaincu durant près de 10 semaines (série en cours), toutes compétitions confondues (Championnat, Coupe d'Algérie et Ligue des champions d'Afrique), le CSC a remonté progressivement la pente, après un début de saison catastrophique qui a précipité le départ de l'entraîneur Abdelkader Amrani. Ce dernier a laissé l'équipe, pourtant championne d'Algérie en titre, à une modeste 9e place avec 16 pts, avant d'être remplacé début décembre par le Français Denis Lavagne. Mercredi en 8es de finale de la Coupe d'Algérie devant le MB Rouissat, le club constantinois pourrait améliorer ses statistiques et atteindre la 10e semaine sans défaite, d'autant plus que cette performance est agrémentée par la prestation de son keeper Rahmani qui n'a encaissé qu'un seul but lors de ces 8 victoires, inscrit par le sociétaire de la Régionale, le RC Bougaâ (1-3) en 32es de finale de la Coupe d'Algérie.

Les Noir et Vert, qui s'illustrent sur tous les fronts, constituent désormais une sérieuse menace, aussi bien pour les clubs algériens qu'africains. Sur le plan national, le CSC, qui s'est hissé à la 4e place au classement général avec un total de 25 pts et deux matches en moins, vise désormais le podium, une tâche largement à sa portée qui lui ouvrirait la saison prochaine, toutes grandes, les portes d'une nouvelle participation continentale ou régionale. En Coupe d'Algérie, le CSC a affronté des adversaires de moindre calibre, en l'occurrence le RC Bougaâ (32es de finale) et l'IB Lakhdaria, club de division amateur (16e) qu'il a difficilement battu (1-0). En Ligue des champions, le club cher aux Sanafir a surpris plus d'un en allant battre pour sa première sortie en phase de poules, le Club Africain de Tunis à Sousse (1-0), avant de laminer devant une assistance record, le prestigieux club congolais du Tout-Puissant Mazembe, dans une rencontre qui a vu l'illustration du stratège Abdennour Belkheir, surnommé «Agüero», qui fut sans conteste l'homme du match. A l'issue de la 2e journée du groupe C, le CSC occupe les devants de la scène avec 6 points, laissant derrière le TP Mazembe (3 pts), en attendant la décision de la Confédération africaine de football concernant le match Al-Ismaïly d'Egypte-Club Africain, arrêté à la 84e minute pour jets de projectiles, alors que les Tunisiens menaient 2 à 1.