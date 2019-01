Coupe d’Algérie (8es de finale), CRB 3 – SA Mohammadia 0 : Le Chabab se refait une santé en coupe

Le Chabab de Belouizdad a gagné son billet qualificatif aux quarts de finale de la Coupe d’Algérie, en battant aisément le SA Mohammadia qui évolue en Division nationale amateurs (3e Division) sur le score sans appel de 3-0. Lanterne rouge du championnat de Ligue 1-Mobilis, le CR Belouizdad, qui connaît des progrès, ces derniers temps, sur tous les plans, avec une équipe qui pratique un beau football malgré une situation difficile au classement, se refait une santé à travers la coupe d’Algérie.

En accueillant dans leur antre du 20 Août 1955 et devant leur formidable galerie la sympathique formation du SAM, les coéquipiers de Tariket n’ont pas fait dans la dentelle en réalisant le match attendu d’eux. Ils ont totalement maîtrisé leur sujet avec comme maître à jouer de l’équipe, le maestro Amir Sayoud, le nouvel arrivant, un véritable régal pour les yeux. Les poulains d’Amrani ont certes eu du mal à trouver la faille durant la première période où ils ont vraiment peiné.

Mais ils ont su trouver le chemin des filets, par l’inamovible Chatal qui a réussi à ouvrir la marque dans le temps additionnel, juste avant la pause citron (45’+1). Malgré leur emprise sur la première mi-temps, ils ont trouvé en face un adversaire qui a bien résisté, mais qui a finalement concédé un but au plus mauvais moment du premier half. Un but qui a porté un coup réel au moral des Samistes. Il est vrai qu’ils ont tout donné en tentant de revenir à la marque, lors de la seconde période. Toutefois, ils sont tombés sur plus forts qu’eux, à vrai dire. Le Chabab a su gérer sa courte avance pour s’en aller par la suite planter deux banderilles, respectivement par l’entremise de Sayoud (71’) et de Balegh (85’), qui ont porté l’estocade à trois buts à zéro, mettant KO son invité du jour. Une qualification amplement méritée pour l’équipe de Laâquiba qui a dominé les débats et qui s’est logiquement qualifiée en quart de finale de Dame Coupe. Le Chabab aura comme adversaire au prochain tour, le vainqueur du derby algérois qui opposera demain le Nasr Hussein-Dey au Mouloudia d’Alger. Soit un autre derby algérois au programme des quarts de finales qui promet une belle opposition. À rappeler que les quarts de finales se joueront en aller-retour. Ils sont programmés pour mardi 19 février et mercredi 20 février 2019 (aller), et mardi 26 février et mercredi 27 février (retour). Le Chabab recevra à l’aller son prochain adversaire qui sera, soit le NAHD, soit le MCA, et connaîtra prochainement les dates exactes de sa double confrontation en quart de finale. Le CRB s’est fixé comme principale objectif, cette saison, le maintien. Cela dit, il jouera à fond ses chances en coupe d’Algérie, à présent qu’il a atteint les quarts de finales. Soit un stade avancé de cette compétition. Une occasion pour Selmi et ses coéquipiers de redonner de la joie à leurs fidèles supporters et leur faire oublier un temps soit peu la pénible saison qu’ils sont en train de vivre en championnat.

Mohamed-Amine Azzouz