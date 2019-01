Application du principe de l’exception d’inconstitutionnalité : La formation continue levier d’efficacité

Les participants au premier séminaire régional sur «Le principe de l'exception d'inconstitutionnalité», organisé hier à Constantine, ont plaidé pour la formation continue autour de cette procédure pour «une application correcte et efficace de ce texte qui renforce les droits et libertés démocratiques». «Le principe de l'exception d'inconstitutionnalité, consacré par la Constitution de 2016 et applicable, dès mars prochain, doit être accompagné par un processus de formation continue au profit des magistrats notamment, pour une meilleure application de ce dispositif réglementaire», a indiqué le procureur général près la cour de Guelma, Abdelkrim Djadi, qui a estimé que «ce texte englobe des aspects techniques à expliquer et à élucider dans le cadre de formation continue au profit des magistrats».

Il a souligné que la formation permettra aux magistrats de déceler le fondé ou le non-fondé des requêtes soulevées par les justiciables auprès des instances d'ordre judiciaire ordinaire, ou de d'ordre judiciaire administrative (tribunal pénal ou civil, la Cour d'appel, tribunaux administratifs). De son côté, le représentant de la Cour suprême, Abdelmadjid Blilita, a affirmé que ce principe vient en application des dispositions de l'article 188 de la Constitution.