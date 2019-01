Présidentielle 2019, M. Bedoui : « 5 partis et 6 personnalités ont procédé au retrait des formulaires de candidature »

Cinq partis politiques et six candidats libres ont déjà postulé à l’élection présidentielle prévue le 18 avril prochain comme stipulé dans le décret présidentiel signé vendredi dernier par le Président de la République portant convocation du corps électoral pour le scrutin à la magistrature suprême. C’est ce qu’a indiqué hier le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui dans une conférence de presse au terme du forum national sur le phénomène de la «harga» au Palais des Nations. Il précisera pour ce qui est des formations politiques qu’il s’agit du Front El- Moustakbel, du Rassemblement algérien (RA), du Front des jeunes démocrates pour la citoyenneté (FJDC), du parti Enasr El Watani ainsi que de Talaie El Houriyet. M. Bedoui qui a soutenu que le nombre de candidats sera appelé à la hausse rappellera que le ministère de l’Intérieur «s’attelle depuis des mois à la préparation des conditions matérielles et humaines pour mener à bien l’opération électorale. Le même département avait convié, pour rappel, les postulants à procéder au retrait des formulaires de souscription individuelle au siège du ministère conformément aux dispositions de la loi organique 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral. M. Bedoui a informé en outre du lancement mercredi de l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales pour une durée de quinze de jours. Il invite ainsi les citoyens ayant changé de résidence à s’inscrire dans cette démarche en se rapprochant de leurs nouvelles communes. Les citoyens en âge de voter peuvent aussi s’assurer de leur inscription sur la base de données mises à leur disposition par le département de l’Intérieur, a encore indiqué le ministre. Il assure qu’à travers la prochaine l’élection présidentielle, «l’Algérie vivra une grande fête». Cette élection intervient dans les délais légaux, ce qui consolidera, indique-t-il, l’ancrage des institutions de l’Etat. «Organiser les élections dans les délais conformes à la loi fait partie des valeurs de la République acquises au prix d’énormes sacrifices et d’audacieux processus de réformes engagés sous la gouvernance judicieuse du Président de la République» a ajouté M Bedoui. «Personnellement, je n’ai jamais douté que la présidentielle de 2019 allait se tenir dans les délais», a-t-il affirmé, faisant savoir par ailleurs que le département qu’il dirige et la Haute instance indépendante de surveillances des élections (HIISE) «sont partenaires» pour la préparation du scrutin. Il en veut pour preuve la création d’une commission mixte dont les membres auront à intensifier dès les prochains jours leur cycle de concertation en prévision du rendez-vous électoral. D’autre part, M. Bedoui a insisté sur le fait que la préservation de la stabilité du pays, plus particulièrement les zones frontalières, contre toute menace intérieure et extérieure constitue une priorité des pouvoirs publics. M. Bedoui s’est réjoui par ailleurs des recommandations ayant sanctionné les travaux du forum national sur la «harga» qu’il a d’ailleurs qualifiées de «véritable programme national», assurant que certaines d’entre elles seront insérées dans le prochain code des communes et des wilayas.

Karim Aoudia