Coupe de la CAF (16es de finale-bis Retour), NA Hussein Dey 3 - Ahly Benghazi SC 1 : Le Nasria se qualifie pour la phase des poules

Le NAHD s'est qualifié à la phase des poules de la coupe des Confédérations, aux dépends de la formation du Ahly Benghazi SC. Les Sang et Or se sont imposés, hier au temple du football algérien, le 5-Juillet, par le score de 3 à 1, face au représentant libyen. Une rencontre comptant pour les 16es de finale retour. Pour rappel, les Algériens s'étaient inclinés par le score étriqué de 1 à 0 au match aller, qui a eu lieu à Tunis. Le Nasria a entamé cette partie, tout feu, tout flamme. En prenant d'emblée le cours du jeu à leur compte et en imposant leur rythme à cette confrontation, les camarades de Gasmi ont tout de suite mis la défense adverse en difficulté. En effet, en mettant la pression sur leurs adversaires, les joueurs du NAHD se sont procuré quatre corners durant les cinq premières minutes de la rencontre. Néanmoins, ils ne sont pas parvenus à concrétiser leurs efforts. Les balles de Khiat, Gasmi ou encore Dib ont à chaque fois été écartées par le portier Abdeldjawad Rizq. Toutefois, les poulains du coach Lacette ont continué à pousser et à acculer leurs vis-à- vis. 12’, la tête croisée de Khiat passe tout près du cadre. 16’, le tir de Gasmi a failli faire mouche. Le cuir est passé légèrement sur la transversale. La formation du Ahly Benghazi, qui avait beaucoup de mal à sortir de son camp, a fini par réagir une fois le quart d'heure de vérité passé. 18’, Mohamed Fethi contraint Boussouf à la parade pour sortir la balle en corner. 21’, la tête piquée de l'attaquant nigérian Kufre Ebang est repoussée du bout du pied par le gardien. Voyant le danger venir, les Algériens ont repris les choses en mains. 23’, la balle de Khacef est repoussée par le poteau droit du portier. 31’, bien placé au point de penalty, Gasmi ne parvient pas à redresser le cuir. 34’, d'une claquette, le gardien repousse le heading de Dib. Harag se charge de la remise en jeu et alerte Chouiter au second poteau. Ce dernier s'y prend par deux fois pour tromper la vigilance du gardien et ouvrir la marque. Dans la foulée, le Nasria a failli être surpris. Boussouf est sollicité une dernière fois avant la pause par Hamid Chamikh. Des deux poings, le gardien boxe le cuir. De retour des vestiaires, les poulains de l'entraîneur Lacette se font surprendre. 48’, sur un coup franc bien enveloppé de Guillaume Daho, le défenseur central Azzi trompe son propre gardien et permet aux visiteurs de revenir à la marque. Une réalisation inattendue, qui n'a vraiment pas déstabilisé les locaux. En effet, les Sang et Or sont vite repartis en attaque. 55', l'arbitre de la rencontre Ahmed Jail (Djibouti) accorde un penalty au NAHD suite à une faute sur Khacef dans la surface. Gasmi, le spécialiste maison et buteur de la formation algéroise se charge d'exécuter et de redonne l'avantage aux siens. Une réalisation qui a galvanisé les Algériens. Ces derniers ont poussé de plus belle pour aggraver la marque. 67', suite à un cafouillage, Gasmi, en véritable chasseur de buts, signe son doublée du jour et porte le score à 3-1, alors qu'il était complètement à terre. Il scelle ainsi le sort de cette partie et qualifie le NAHD pour la phase des groupe de cette compétition continentale. Malgré leur efforts, les Libyens ne parviendront pas à changer la donne.

R. M.