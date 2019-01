Attaque terroriste contre un camp de la MINUSMA au nord du Mali : L’Algérie condamne « avec force »

«Nous condamnons avec force l’attaque terroriste meurtrière qui a ciblé, ce jour, dimanche 20 janvier 2019, un camp de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) à Aguelhok au nord-est du pays», a souligné le porte parole du MAE. «Nous nous inclinons à la mémoire des Casques bleus du contingent tchadien tombés alors qu’ils accomplissaient leur devoir au service de la paix et de la stabilité du Mali», a-t-il ajouté. «Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes et assurons de notre solidarité la MINUSMA, le Gouvernement et le peuple tchadiens frères, comme nous faisons part de notre compassion à l’endroit des blessés auxquels nous souhaitons un prompt rétablissement», a-t-il mentionné. Tout en réitérant «notre indignation face aux attaques répétées contre les forces onusiennes de la paix et les inacceptables agressions perpétrées par les groupes terroristes armés dans la région, nous restons convaincus que la MINUSMA saura mener à bien, dans le cadre de son mandat, sa noble mission dans ce pays frère et voisin dont les hautes autorités et l’ensemble des forces vives ont montré leur attachement au processus de paix et de la réconciliation nationale en cours».