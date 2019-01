M. Louh recoit l'ambassadeur d’Arabie Saoudite : Renforcement de la coopération

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, et l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad El-Omairini, ont passé en revue, hier, les voies de renforcement et de promotion de la coopération juridique et judiciaire entre les ministères de la Justice des deux pays.

