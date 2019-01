Installation du groupe d’amitié Algérie-EAU : Hisser la coopération parlementaire

L'ambassadeur des Emirats arabes unis à Alger, Youcef Saif Khamis Subaa Al Ali, a appelé, hier, à hisser la coopération bilatérale, particulièrement sur le plan parlementaire. Lors de la cérémonie d'installation du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Emirats arabes unis, l'ambassadeur a salué le niveau "exceptionnel" des relations de coopération et de concertation qu'entretiennent les deux pays, réitérant son appel à "hisser la coopération bilatérale, particulièrement sur le plan parlementaire". "Les Emirats arabes unis et l'Algérie se soutiennent mutuellement,notamment dans le cadre des défis que doit relever la Nation arabe". De son côté, le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale établie à l'étranger, Abdelhamid Si Afif, qui a présidé la cérémonie d'installation de cette commission bilatérale a salué les relations historiques "solides" qui lient les deux pays à tous les niveaux, soulignant que l'Algérie et les Emirats arabes unis veillent sans cesse, sous l'égide des dirigeants des deux pays, à conforter le rang arabe et à consolider l'action commune au mieux des intérêts des peuples de la région". L'APN veille à "booster" les relations avec le Conseil national fédéral des Emirats arabes unis, a souligné M. Si Afif, rappelant le rôle de la diplomatie parlementaire dans "le raffermissement des relations de coopération et la consolidation des liens de fraternité à travers la dynamisation de la dimension parlementaire dans le processus de coopération, étant l'objectif escompté de l'installation du groupe d'amitié algéro-émirati". Dans ce contexte, le député Etelli Madhi, qui assure la présidence du groupe d'amitié, a exprimé la disposition des députés qui travailleront dans le cadre de ce mécanisme à adhérer aux efforts de coopération suivant la volonté politique des dirigeants des deux pays.