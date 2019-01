M. Bensalah reçu par le président libanais : Promouvoir les relations bilatérales

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a passé en revue, hier à Beyrouth, avec le président du Liban, Michel Aoun, les relations bilatérales et les voies et moyens de les promouvoir, et ce en marge de sa participation au 4e Sommet arabe sur le développement économique et social. Au cours de cette rencontre, M. Bensalah a transmis au Président libanais les salutations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Pour sa part, le Président Michel Aoun a également chargé

M. Bensalah de transmettre ses salutations et remerciements au Président de la République, en souhaitant à l'Algérie «davantage de développement, de progrès et de prospérité, sous sa conduite éclairée».

Les deux parties ont échangé les vues sur les clauses introduites dans l'ordre du jour du Sommet ainsi que plusieurs questions d'intérêt commun, tant au plan régional qu'international.

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah se trouve à Beyrouth pour prendre part, en sa qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux du 4e Sommet arabe sur le développement économique et social.



Entretien avec le président mauritanien et l’émir de l’état du Qatar

M. Bensalah s'est entretenu, hier, en marge du 4e Sommet arabe sur le développement économique et social, avec le président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz et l'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al-Thani. Le président du Conseil de la Nation s'est également entretenu, en marge de ce sommet auquel il prend part en sa qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avec les Premiers ministres libanais, Saad Hariri, jordanien, Omar Razzaz et palestinien, Rami Hamdallah, auxquels il a transmis les salutations du Président de la République.

Ces derniers ont chargé, à leur tour, M. Bensalah de transmettre leurs «salutations et considération au Chef de l'Etat, accompagnées de leurs vœux les meilleurs de progrès et de stabilité à Algérie, sous sa direction éclairée».

M. Bensalah a prononcé, dimanche matin, une allocution à l'occasion de la tenue de ce sommet, dans laquelle il a mis en avant les réalisations accomplies par l'Algérie, sous la direction éclairée du Président Abdelaziz Bouteflika dans les domaines du développement, notamment la santé, l'enseignement et l'éducation.