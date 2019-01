M. Bensalah au 4e Sommet arabe sur le développement économique : Fixer les priorités

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a affirmé, hier à Beyrouth, que la complémentarité économique arabe était «un objectif suprême» qu'il convient de réaliser et d'en définir les priorités, à travers une exploitation «optimale» des capacités dont recèle le monde arabe, mettant l'accent sur l'importance de diagnostiquer le processus de cette complémentarité «à partir d'une évaluation du taux d'avancement de ce projet».

«La complémentarité économique interarabe demeure un objectif suprême que nous devons atteindre et fixer ses priorités à travers une exploitation optimale des capacités importantes dont recèle notre Monde arabe», a souligné M. Bensalah dans son allocution au 4e Sommet arabe sur le développement économique et social dans lequel il représente le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il a mis l'accent, dans ce cadre, sur l'importance de «diagnostiquer le processus de complémentarité arabe, en évaluant le taux d'avancement de ce projet et en œuvrant graduellement à la concrétisation des nouvelles étapes que nous devons arrêter».

Le président de la Chambre haute du Parlement a également insisté sur «la volonté commune» des pays arabes à relancer le volet se rapportant à l'économie et au développement dans le but de «créer un espace économique et commercial efficace à l'image des blocs économiques du monde». Pour M. Bensalah, la réalisation de cet objectif «reste tributaire de notre capacité de surpasser nos différends et œuvrer à retrouver notre cohésion pour préparer une véritable plateforme pour la construction du bloc économique arabe que nous voulons», un bloc dont l'objectif est, a-t-il dit, d'atteindre un nouveau système économique arabe, fort et présent sur la scène régionale et internationale. «La concrétisation du développement dans le Monde arabe est un objectif pour lequel nous devons tous œuvrer à sa réalisation. La réalisation de cet objectif reste toutefois tributaire de notre réussite à lutter contre les menaces qui guettent notre région, notamment le terrorisme et l'extrémisme violent sous toutes ses formes, et ce partant de notre conviction qu'aucun développement ne saurait se réaliser sans la sécurité».

Pour ce faire, estime M. Bensalah, «il est impératif de consentir davantage d’efforts en vue d’orienter les stratégies du développement de notre région vers l’Homme arabe en adéquation avec ses besoins, et d’œuvrer en parallèle à l’orientation des politiques et des programmes visant l’éradication de ce phénomène à travers l’intensification de l’investissement en matière d’éducation, d’enseignement, de développement durable, et de citoyenneté, en sus de soutien à nos jeunes pour qu’ils deviennent une partie prenante dans le développement socioéconomique et jouent un rôle pivot dans le développement tout en leur évitant le piège de l’extrémisme et du terrorisme, sous toutes ses formes». A ce titre, le président du Conseil de la nation s’est félicité de l’intérêt accordé au sujet de renforcement de l’action commune entre les secteurs du Tourisme et de la Culture, une action qui contribue, a-t-il souligné, à «faire connaitre notre patrimoine culturel et civilisationnel authentique et à réaliser une rentabilité économique considérable», ajoutant que cela requiert «l’adoption d’une stratégie audacieuse visant l’élimination de la pauvreté, la protection de l’enfance et l’encadrement de la famille arabe».

L'Algérie «soutient toute initiative visant la promotion de la coopération commerciale entre les pays arabes à même de contribuer au renforcement du développement et la réalisation de l’autonomie et la complémentarité entre les économies arabes», a affirmé M. Bensalah.

Par ailleurs, le président de la chambre haute du parlement a relevé l'importance du développement agricole, devenu une question importante à laquelle il convient d'accorder tout l'intérêt afin de réaliser la complémentarité et l’échange commercial en termes de production agricole, végétale et animale.

Dans le domaine de l'énergie, le représentant du président de la République a relevé l'impératif renforcement de la concertation et de la coordination en vue d’assurer la stabilité des marchés, préserver les intérêts communs et d’examiner les voies de la coopération et du partenariat dans le domaine des énergies renouvelables afin de se mettre au diapason des défis de la transition énergétique. Il a rappelé, à ce titre, le projet proposé par l’Algérie, à savoir «la Charte arabe des Petites et Moyens Entreprises (PME)» qui jouent aujourd’hui un rôle pivot et efficace dans la plupart des économies du monde au vu des postes d’emploi qu'elle contribuent à créer, outre leur contribution dans l'augmentation de la valeur ajoutée et produit intérieur brut (PIB)».

Au volet politique, M. Bensalah a affirmé que «la réalité des crises entourant nos pays arabes, ne doit aucunement ébranler notre volonté et notre détermination à mobiliser toutes nos potentialités au service de la concrétisation de la complémentarité de développement tant escomptée, d'autant plus, a-t-il enchaîné», nos pays ont conscience, aujourd'hui, que les évolutions dans ce monde aux liens interdépendants, connaissent des transformations rapides que nous devons impérativement suivre». «Les pays arabes, poursuit M. Bensalah, sont aujourd'hui, à différentes façons, de par la réalité de chacun de ces pays et en fonction de leurs atouts et propres expériences, pratiquement engagés dans une action commune continue qui vise à asseoir une coopération, un partenariat et une large intégration». Pour atteindre cet objectif, M. Bensalah met l'accent sur «l'impératif d'assainir le climat arabe et de trouver des solutions pacifiques aux différentes crises qui y persistent, à travers la relance de l'action interarabe et en s'engageant vers la résolution des questions fondamentales et déterminantes, auxquelles est confrontée notre nation arabe». A cette occasion, M. Bensalaha rappelé «les résultats excellents» réalisés par l'Algérie en la matière, comme l'illustrent la création de plus d'un million d'entreprises ayant contribué à la création de plus de 2.600.000 postes d'emploi, dont 51% d'entre elles dans le secteur des services et 38% autres dans les secteurs des Travaux publics, du bâtiment et de l'hydraulique.



Evolution de la vie du citoyen



Le président du Conseil de la Nation a également évoqué, dans son allocution, les réalisations de l'Algérie sur le plan socio-économique, sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, «comme en témoignent d'une manière notable, les différents indicateurs qui mettent en évidence l'évolution de la vie du citoyen algérien». Dans ce cadre, il a également rappelé que l'Algérie a consacré dans le secteur de l'Education et de l'Enseignement, le principe de l`enseignement gratuit et obligatoire, en ce sens que le taux de scolarisation des enfants d`âge préscolaire s'élève à 98,5%, a-t-il avancé. Quant à la femme, M. Bensalah a indiqué que la promotion de sa participation, sa représentativité et de son insertion dans tous les domaines, est désormais « au cœur même» des efforts fournis en matière de développement en Algérie. «Cette politique a permis à ce que la femme soit représentée au sein du Parlement actuel, à hauteur de 25%, faisant que l'Algérie occupe dans ce domaine, des classements très avancés au niveau arabe, voire même au niveau mondial», a-t-il encore soutenu. Pour ce qui est de la Santé, l'Algérie «assure, à présent, la gratuité des soins et s'emploie actuellement à mettre en place des stratégies visant le développement la performance du système de santé, à même de permettre d'atteindre, dans le pays, la moyenne d'âge, dépassant même 77 ans». En ce qui concerne le raccordement aux réseaux de transport, de distribution des eaux, de l'électricité et du gaz, le président de la Chambre haute du Parlement, a estimé que les divers programmes mis par l'Etat avaient permis à l'Algérie, au cours des dernières années, la concrétisation d'un taux atteignant 99% en matière de raccordement au réseau électrique, un autre taux dépassant 53% en matière de raccordement au gaz naturel, tandis que celui relatif au réseau en Alimentation en eau potable (AEP), est de l'ordre de 98%».