MPA : Le Conseil national déterminera la position du parti

Le conseil national du Mouvement populaire algérien (MPA) déterminera, «au moment opportun et de manière définitive», la position du parti vis-à-vis de l'élection présidentielle du 18 avril prochain, a indiqué, hier ,ce parti, dans un communiqué. Le MPA a relevé que la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle est une «procédure tout à fait ordinaire de la part d'un Président qui a toujours respecté la Constitution et les lois de la République». Le MPA a noté, d'autre part, que «personne ne peut empêcher un candidat de se présenter, en dehors du Conseil constitutionnel, seul habilité à se prononcer sur la validité des candidatures», et «personne ne doit également obliger un citoyen à se porter candidat». Le MPA a souhaité, enfin, que «la prochaine élection se déroule dans un climat démocratique et apaisé afin de permettre au peuple algérien d'exprimer son choix en toute liberté et souveraineté».