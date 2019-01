Le FJD tiendra son Conseil consultatif le 1er février pour arrêter sa position

Le Front de la Justice et du Développement (FJD) tiendra, le 1er février prochain, une session de son Conseil consultatif (de la Choura) afin d’arrêter sa position vis-à-vis de la présidentielle du 18 avril 2019, a indiqué le parti dans un communiqué. Cette réunion examinera également «la capacité des structures organisationnelles à relever le défi de la présidentielle quelle que soit la position qu’arrêtera le Conseil national de la Choura», a précisé la même source. Concernant la convocation du corps électoral, le FJD estime que cette décision «n’est pas un événement majeur en soi, mais une simple procédure constitutionnelle», soulignant par la même occasion, l’impératif «de mettre en place les garanties fondamentales à même de faire de cette élection une étape phare dans l’exercice de la souveraineté par le peuple, seul habilité à choisir celui qui le gouvernera». Pour le parti de Abdellah Djaballah, «la solution réside dans l’organisation d’une élection libre et intègre sous la supervision d’une institution autonome qui aura pour mission son organisation et son contrôle.»