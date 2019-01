M. Ali Benflis annonce son intention de se porter candidat

Le président du parti Talaie El Hourriyet, Ali Benflis, a fait part, hier, de son intention de se porter candidat à l’élection présidentielle du 18 avril 2019. «M. Benflis a adressé une lettre au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, dans laquelle il lui fait part de son intention de constituer un dossier de candidature à l’élection du président de la République».

A ce propos, le président de Talaie El Hourriyet a souligné que «la question de la participation ou non à l’élection sera tranchée lors de la prochaine session du Comité central, conformément aux statuts du parti et au règlement intérieur du Comité central». Plusieurs chefs de parti avaient affiché, avant même l’annonce de l’organisation de l’élection présidentielle, leur intention de se porter candidats à cette échéance, à l’instar du président du front El-Moustakbal, Abdelaziz Belaid, et le porte-parole du Mouvement démocratique et social (MDS), Fathi Gheras. Au lendemain de l’annonce de la date de l’élection présidentielle, le général-major à la retraite, Ali Ghediri, avait fait part, dans une lettre publiée dans la presse, de son intention de se présenter à cette élection. Plusieurs autres formations politiques tiendront, ces prochains jours, des réunions pour décider de leur participation ou non à cette échéance électorale, tandis que d’autres partis, à l’instar du Mouvement de la société pour la paix (MSP), se sont dits prêts à s’engager «pleinement» dans cette élection avec leur propre candidat. Le MSP, qui a tenu vendredi dernier une réunion de son bureau exécutif, a appelé les militants à entamer la collecte des signatures pour une éventuelle candidature à la présidentielle du 18 avril. La prochaine réunion du Conseil consultatif du MSP, prévue les 25 et 26 janvier, devra prendre une décision à ce sujet.