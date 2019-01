HIISE : Nomination des magistrats et des compétences indépendantes choisies parmi la société civile

Deux décrets présidentiels portant nomination de magistrats membres de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) et des compétences indépendantes choisies parmi la société civile, membres de cette Instance, ont été publiés dans le premier numéro du Journal officiel de l'année 2019. Le décret présidentiel 18-338 a porté sur la nomination de 20 magistrats membres de la Haute instance en remplacement de leurs pairs et ce, sur propositions émanant du Conseil supérieur de la magistrature. Le reste des membres de cette liste demeure inchangé. Le second décret présidentiel (18-339) a porté sur la nomination des compétences indépendantes choisies parmi la société civile, membres de la HIISE. Au titre des compétences nationales, Boudina Rachid a été nommé en remplacement de Lamari Mohamed Mahrez, alors qu'au titre de la représentation géographique des wilayas, 12 membres ont été nommés en remplacement de leurs pairs.