Présidentielle 2019, respect des échéances électorales : gage du processus démocratique

«Le respect par l'Algérie des délais de ses échéances électorales est un signe positif et un message clair qui transmet le fait que notre pays assure le premier gage du processus démocratique.» C’est en ces termes que s’est exprimé, hier, le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), M. Abdelwahab Derbal.

Lors de son passage sur les ondes de la Chaîne une de la radio nationale, M. Derbal a également affirmé que le respect des délais des échéances figure, en fait, parmi les «normes internationales –les plus importantes– de bonne gouvernance». Aussi, tout en saluant la décision du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, de convoquer le corps électoral pour l’élection présidentielle, le 18 avril prochain, l’hôte de la radio a soutenu qu’en se conformant à cette disposition positive (le respect des délais des échéances électorales), «l'Algérie signifie clairement qu'elle se construit dans la démocratie». Pour le président de la HIISE, cela «constitue un message fort à la communauté internationale», partant du postulat que «l’Algérie est capable, ultérieurement, de garantir son édification démocratique».

Evoquant, par ailleurs, la question liée à l’importance de l’amélioration constante de l’opération électorale, il dira qu’il s’agit là d’un travail «continu» et «non pas conjoncturel». M. Derbal insistera dans ce contexte sur la nécessité d’améliorer davantage aussi bien les moyens que les textes réglementaires relatifs au vote mais également de former tous les intervenants dans le processus électoral, y compris les membres de la HIISE, rappelant dans ce cadre les nombreuses sessions de formation qui ont été déjà assurées en 2018 sur les missions de la Haute instance indépendante de surveillance des élections. M. Derbal mettra aussi en avant l’importance de la formation assurée pour les agents en charge de la révision et de l'assainissement des listes électorales dans les communes. Il mettra à profit également cette occasion pour saluer la décision du ministère de l'Intérieur concernant la création de Directions des élections qui se chargent de l'assainissement et l'élaboration des listes électorales à travers le pays. Evoquant les autres facteurs d'amélioration du processus électoral, il citera l'accélération de l’utilisation des technologies modernes dans le recensement, la documentation, la communication permanente, la rigueur et la célérité dans la prise de décisions contre toute fraude, dans toutes les étapes, pour gagner la confiance de l’électorat.



La transparence et la régularité des élections, qualifiées de « devoir national et d’engagement constitutionnel » par M. Derbal



La HIISE est, faut-il le rappeler, une institution qui «veille à la transparence et à la probité des élections présidentielle, législatives et locales et du référendum, et ce, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin». Le comité permanent de la Haute Instance veille notamment à la supervision des opérations de révision des listes électorales par l'administration ; à la formulation de recommandations pour l'amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant les opérations électorales et à l'organisation de cycles de formation civique au bénéfice des formations politiques, sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours. Cela dit, et pour ce qui concerne la prochaine phase, les travaux de la HIISE seront davantage axés sur la surveillance de l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales ainsi que sur les éventuels cas de recours. Estimant que «le respect de la loi et l'observation de ses dispositions et son amélioration harmonieuse et intégrée sont l'unique voie de la réussite», M. Derbal a qualifié la régularité des élections «de devoir national et d'engagement constitutionnel», ajoutant que c'est «le garant de la légalité et de l'immunité des institutions, la base de la stabilité et du développement et une revendication permanente et renouvelée de tous les acteurs politiques».D’ailleurs, «cette importance capitale a été maintes fois rappelée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui l'a clairement incluse dans l'amendement constitutionnel de 2016», a soutenu le président de la HIISE. Dans cette optique, celui-ci n’a pas omis de rassurer les partenaires politiques sur le fait que «tout dépassement ou partialité de l’administration entravant le bon déroulement des élections, avéré, entraîne la saisine automatique, par voie légale, du procureur général pour des poursuites judiciaires». Comme stipulé par la Loi fondamentale du pays, la HIISE, forte de 410 membres, est composée à parité de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, nommés par le Président de la République, et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile, nommées par le Président de la République. Il est à retenir, enfin, que c’est pour la première fois dans histoire de l'Algérie que le rendez-vous présidentiel se déroulera sous la supervision de la HIISE.

Soraya Guemmouri