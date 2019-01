AADL-2 : 90.000 logements à réaliser en 2019

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a affirmé que la loi de finances pour 2019 a consacré une importante enveloppe financière pour achever le programme AADL-2, et satisfaire, ainsi, toutes les demandes enregistrées sur cette formule de logement, rappelant que pour cette année, il est prévu le lancement des travaux de réalisation de 90.000 logements destinés aux souscripteurs qui n’ont pas encore procédé à l’opération du choix de leur site.

Abdelwahid Temmar, qui a présidé, avant-hier à Relizane, une cérémonie de remise des clés de 1.247 logements, toutes formules confondues, a imputé par ailleurs le retard dans la distribution des logements à l’absence des travaux d’aménagement extérieur, soulignant qu’une autre enveloppe a été allouée pour parachever ces travaux au niveau de tous les sites dont les travaux ont atteint ou dépassé les 60%.

Concernant le programme LPA, il a fait savoir qu’un quota de 50.000 unités ont été enregistrées à l'exercice 2019, outre les 70.000 programmées en 2018, soit un total de 120.000 logements LPA. Le ministre avait, auparavant, indiqué qu’une fois que les pouvoirs publics auront fini de remettre tous les logements aux souscripteurs des programmes AADL 1 et 2, le programme du Président de la République sera poursuivi jusqu’au dernier logement, et aucun projet, de quelque formule que ce soit, ne sera annulé. Il a assuré, à ce titre, que le financement ne pose plus de problème, et noté que 120.000 unités de la formule location-vente ont été inscrites dans le cadre du projet de loi de finances de 2018, tandis que le reste sera enregistré au titre du projet de loi de finances pour 2019, marquant ainsi la fin de l’enregistrement financier de tous les projets AADL. M. Temmar avait fait savoir également que les logements AADL sont subventionnés à hauteur de 75% par l’État, et précisé que pas moins de 3,3 milliards de dollars ont été alloués par les pouvoirs publics pour la réalisation des 120.000 unités de logements programmées au titre de l’année 2018. Il convient de rappeler que les éléments de calcul du coût de construction et du prix du logement destiné à la location-vente (AADL) ont été fixés par un arrêté interministériel publié dans le Journal officiel n° 55. Selon ce texte réglementaire, daté de juin 2017, le coût de réalisation du logement destiné à la location-vente est fixé à raison de 50.000 DA le mètre carré du logement et de 589.000 DA par logement pour les voiries et réseaux divers (VRD). En outre, le logement destiné à la location-vente bénéficie d’un abattement de 100% sur le prix de cession du terrain relevant du domaine privé de l’État. Il bénéficie également de l’aide frontale de l’État fixée à 700.000 DA au profit de chaque bénéficiaire d’un logement. Par ailleurs, et pour mieux répondre aux attentes de la population, l’année 2018 s’est caractérisée par la poursuite de la réalisation de logements, toutes formules confondues (LPL, rural, social, location-vente, LPP), et la relance de nouvelles formules, à l'instar du logement promotionnel aidé (LPA) et une nouvelle formule inédite de logements dédiée à la location, au bénéfice du citoyen algérien. En effet, la diversification de l’offre de logement en fonction des revenus des bénéficiaires est un objectif qui a pu être réalisé, grâce à une bonne gouvernance. Il faut dire que le secteur de l’Habitat a connu, ces deux dernières décennies, un véritable essor sur le plan qualitatif et quantitatif. Une réelle volonté qui s’est traduite par la réalisation de 1.128.424 logements sur un total de 2.153.668 unités inscrites au titre programme quinquennal 2015-2019, à la fin décembre 2018. Selon le ministre, 733.440 autres unités sont actuellement en cours de réalisation, contre 291.804 autres à l'arrêt.

Le ministre a souligné que l'état d'avancement des projets était «considérable», durant les quatre premières années (2015-2018), précisant que ledit programme a été réceptionné à 52%. Il a ajouté que 34% des logements sont en cours de réalisation, alors que les chantiers n'ont pas encore démarré pour les 14% restants. «La cadence de réalisation des logements a connu un bond qualitatif, avec une moyenne annuelle de réalisation de 280.000 unités», a-t-il poursuivi.

Salima Ettouahria