Réception Prochaine de la grande mosquée d’Alger : Un futur centre de rayonnement culturel et cultuel

Édifice d’envergure pharaonique, la grande mosquée d’Alger devrait être achevée dans un avenir très proche, selon les déclarations de plusieurs responsables des collectivités locales d’Alger, qui indiquent que «la phase des gros œuvres est déjà achevée».

Alors que toutes les façades extérieures ont été revêtues de très beaux matériaux, que tout un chacun peut admirer en passant par l’autoroute, les innombrables rangées de colonnes se dressant vers le ciel et les esplanades sont déjà apprêtées. Le tout formant un spectacle visuel des plus attrayants, avec toute cette blancheur entourée d’infinis espaces de verdure.

Pour l’intérieur, les premières photos de l’édifice pratiquement achevé ont été publiées, hier, sur plusieurs sites électroniques. Des prises où l’on peut voir tous les beaux atours dont s’est parée cette merveille architecturale, à commencer par les imposants lustres de cristal et très beau tapis tissé dans les tons bleu azur, et qui se marie magnifiquement avec le blanc des murs et des colonnes.

C’est donc avec une fierté certaine, que les Algériens pourront constater que dès sa réception, la grande mosquée d’Alger pourra accueillir 120.000 fidèles, dans une immense salle de prière s’étendant sur une superficie de 20.000 m2. Au fond de la gigantesque salle fermée, se trouve un imposant mihrab, orienté vers la Qibla, qui sera réalisé en marbre, céramique et plâtre peint de multiples couleurs et d’une finition brillante, avec une touche rustique. À proximité du mihrab, se trouve le minbar, une sorte d’escabeau en bois de cèdre, d’une splendide sculpture.

Cette grande salle comporte 618 colonnes octogonales, décorées de marbre avec des veinures d’un blanc éclatant, servant de pilier à l’édifice, qui, malgré ses grandes dimensions, est aéré et très lumineux.

L’immense projet, lancé en 2012, comprend des bâtiments indépendants, disposés sur un terrain d’environ 27 hectares, avec une surface brute de plus de 400.000 m2, à Mohammedia, à l’est de la capitale, en face de la baie d’Alger. Dotée d’un minaret conçu dans un style maghrébin culminant 300 m de hauteur, la grande mosquée d’Alger sera dotée également d’une salle de conférences, d’un musée d’art et d’histoire islamiques, d’un centre de recherche sur l’histoire de l’Algérie, de locaux commerciaux, d’un restaurant, de bibliothèques et d’un parking de 6.000 places. Dans la partie sud du site, est prévu un centre culturel composé d’une grande bibliothèque, de salles de cinéma et de conférences, pouvant accueillir 1.500 participants.

Aussi, depuis plusieurs mois déjà, la nécessité de rattraper les retards accumulés a fait que les responsables des différents départements ministériels ont été amenés à donner des instructions relatives au respect du calendrier, de la qualité du travail et à la concertation continue et quotidienne, en vue d’éviter les retards et les entraves qui pourraient intervenir sur le chantier.

La mise en place par l’Agence nationale de réalisation et de gestion de la grande mosquée d’Alger (Anargema) d’un calendrier portant la délimitation des délais prévus pour la réception des différentes sections du projet, vient illustrer la détermination des pouvoirs publics à être au rendez-vous des échéances fixées. Ce projet devrait être réceptionné définitivement d’ici peu, après le parachèvement des travaux d’aménagement extérieur, du minaret, des logements de fonction et du siège de l’administration générale, selon les instructions et recommandation du ministère de l’Habitat.

En parallèle à l’intérêt accordé au respect des délais, les autorités publiques ont accordé aussi une importance particulière à l’architecture authentiquement algérienne reflétant le patrimoine culturel du pays. «L’architecture artistique du décor intérieur et extérieur doit refléter le cachet algérien authentique et le style islamique», était l’une des recommandations du ministre de l’Habitat, faut-il le rappeler.

Djamaâ El-Djazaïr, considérée comme la plus grande en Afrique et la troisième dans le monde, après celles de La Mecque, sera, à n’en pas douter, plus qu’un lieu de culte, mais un centre de rayonnement culturel et cultuel, qui permettra d’asseoir l’image d’un islam des Lumières et participera activement à mettre fin ainsi aux stéréotypes négatifs sur notre magnifique religion et ses préceptes aux valeurs hautement humaines, qui, une fois mises en évidence, vont laisser place à une vision claire et fidèle d’une religion de vivre ensemble.

Rappelons que la première pierre de ce projet d’envergure a été posée par le Président Bouteflika, le 31 octobre 2011, et sa livraison est prévue pour le courant de l’année 2019. Confié à l’un des géants mondiaux en la matière, la China State Construction ENRG (CSCEC), en l’occurrence, le projet de la grande mosquée d’Alger est déjà qualifié de perle architecturale, dont le rayonnement devrait être international. Il faut noter que près de 3.300 ouvriers, toutes spécialités confondues, contribuent à la réalisation de ce projet 24h/24h. Une vraie course contre la montre.

Tahar Kaidi