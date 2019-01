Ministère de la Santé : « nécessité de vacciner les enfants contre la rougeole »

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a rappelé, dans un communiqué rendu public hier, la nécessité de vacciner les enfants contre la rougeole, soulignant à cet effet la disponibilité du vaccin au niveau de toutes les structures de santé.

Le ministère «insiste sur la nécessité de vacciner les enfants contre la rougeole, conformément au calendrier national de vaccination, la 1re prise de ROR à l’âge de 11 mois et la 2e prise à l’âge de 18 mois», précise la même source, rappelant «la disponibilité du vaccin au niveau de toutes les structures de santé». Soulignant que «toutes les mesures pour pallier à l’apparition de ces cas sporadiques ont été prises, dans le cadre du plan national de surveillance de la rougeole», le ministère de la Santé a mis en garde contre la rougeole qui «peut entraîner de graves complications pouvant entraîner le décès chez les enfants non vaccinés et les adultes».

Il a, en outre, expliqué que «seule la vaccination peut arrêter la transmission de cette maladie qui reste la plus contagieuse parmi les infections du nourrisson et du jeune enfant», relevant que pour ce faire, «il faut atteindre un taux de couverture vaccinale d’au moins 95% chez les nourrissons par deux doses de vaccin ROR».

En ce sens, le ministère a relevé que «des cas sporadiques de rougeole sont toujours notifiés dans certaines wilayas, touchant notamment des nourrissons âgés de moins d’un an non encore éligibles à la vaccination», précisant que «ces nourrissons ont été contaminés dans leur entourage du fait de l’absence ou de l’insuffisance de couverture vaccinale suffisante pour contrôler la maladie». Le ministère a ainsi rappelé les parents que «vacciner son enfant, c’est le protéger et protéger les autres».