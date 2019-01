Cantines scolaires : programme de recrutement de 45.000 agents

Pour répondre à la demande sur les cantines scolaires, en constante évolution, l’État algérien a toujours mobilisé d'importantes ressources financières, pour améliorer les conditions de solarisation des élèves. D’ailleurs, de nouvelles structures, destinées aux trois paliers de l’éducation, ont été réceptionnées, lors de la rentrée scolaire 2018/2019. Ces nouvelles structures nécessiteront une forte main- d’œuvre qualifiée qui sera appelée à en assurer le bon fonctionnement.

À cet effet, pas moins de 45.000 postes budgétaires ont été accordés par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, pour la gestion des écoles et cantines scolaires. Selon une correspondance du secrétaire général du ministère, portant le numéro 021/19, adressée au député Tahar Chaoui de TAJ, en réponse à sa question sur les cantines scolaires, des dizaines d’agents sont recrutés à l'échelle nationale, dans le cadre des Dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) et Contrat d'insertion professionnelle (CIF), pour gérer les cantines scolaires du palier primaire. Le même document souligne que depuis l'attribution de la gestion des cantines aux communes, des déficiences ont été enregistrées, notamment celles liées au manque de personnel chargé de la préparation des repas et de l'approvisionnement alimentaire. On apprend, dans ce sillage, qu’un dispositif de formation au profit de ces agents a été mis en place conjointement par les ministériels de l’Intérieur, et de la Formation et de l’Enseignement professionnels, avec un programme riche portant plus particulièrement sur le respect des normes de nutrition en servant des repas équilibrés aux élèves, des règles d’hygiène, de santé et de sécurité (HSE) dans l’exploitation des cantines.

Il est bon de signaler que le gouvernement a décidé de transférer l’intégralité de la gestion de ces établissements scolaires aux collectivités locales, lesquelles sont appelées à «relever» les défis découlant de cette décision, à travers une mobilisation «générale» des moyens nécessaires pour faire de l’école primaire, une «référence» et un «modèle» dans le système scolaire. Dans ce sens, des instructions «strictes» ont été données aux walis, afin d'ouvrir toutes les cantines opérationnelles et de les mettre au travail. L'accent a été mis sur l’importance de servir des repas chauds et équilibrés. À cet effet, la correspondance révèle que 95% des cantines scolaires ont été ouvertes au niveau national.

Il y a lieu de rappeler que le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire avait annoncé, en août dernier, un programme spécial au profit des écoles primaires et des cantines scolaires dans l'ensemble des wilayas du pays. Une enveloppe de 26 milliards de DA a été dégagée pour le fonctionnement de ces cantines, calculée sur la base d'un prix variant entre 45 et 55 DA le repas, de même qu'une autre enveloppe pour financer la transition énergétique afin de doter les écoles-pilotes à travers les 48 wilayas en équipements fonctionnant à base d'énergie renouvelable, et ce afin d’assurer une année scolaire stable. Noureddine Bedoui avait précisé qu'une dotation financière de 15 milliards de DA, destinée au fonctionnement des écoles primaires (gardiennage et entretien), a été dégagée, avec autorisation d'utiliser 50% de cette somme pour l'acquisition de chauffages et de climatiseurs, et pour les travaux d'étanchéité.

Le ministre avait relevé certaines insuffisances portant notamment sur le manque d’employés chargés de l’hygiène dans les écoles, de lignes de transport scolaire et d’équipements des cantines, et révélé qu’un décret exécutif relatif aux délégations de service public sera promulgué prochainement. Ce dernier aura des effets «positifs» sur ce volet. «Il est temps d’intégrer les petites et moyennes entreprises spécialisées dans la restauration, le transport scolaire et l’hygiène», avait plaidé M. Bedoui.

Sarah A. Benali Cherif