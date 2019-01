Éducation nationale : attachement au dialogue

La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, a réitéré l’attachement de son département au dialogue comme unique voie pour tenter de prendre en charge les préoccupations exprimées par les différents partenaires. Elle a indiqué, à ce propos, qu’une rencontre avec l’un des syndicats s’est tenue hier au ministère.

Dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite de travail et d’inspection, effectuée hier dans la wilaya d’Oran, et en réponse à la question d’une journaliste sur la réaction de la tutelle aux menaces de la grève annoncée par le Conseil des enseignants des lycées d’Algérie (Cela), Mme Benghabrit a précisé qu’il ne peut s’agir de «menaces», étant donné que la loi algérienne autorise le droit à la grève. Elle a fait savoir, ensuite, que le procès-verbal de cette rencontre sera remis à l’ensemble des syndicats ayant eu des discussions avec le ministère.

«Nous allons leur remettre un projet de procès-verbal, en attendant leurs propositions à ce sujet», a-t-elle assuré. La ministre a rappelé que le secteur de l’Éducation n’a jamais fermé les portes du dialogue aux partenaires sociaux, soulignant que ce dernier est un élément indispensable pour la prise en charge de nombreux projets en cours de préparations ou d’élaboration.

«Nous allons prendre le temps nécessaire, car le plus important est de sortir avec des résultats concrets. Il est tout à fait normal que nous ne partagions pas toutes les idées et toutes les propositions», a-t-elle déclaré.

La responsable a donné l’exemple du volet socio-pédagogique, dont la première revendication, dit-elle, concerne le changement du contenu des programmes. À cela, la ministre a expliqué que dans le secteur de l’Éducation et d’un point de vue pédagogique, il est tout à fait normal que les programmes soient actualisés après une période de 3 à 5 ans.

S’adressant aux cadres du secteur et aux partenaires sociaux, Mme Benghabrit a indiqué que le ministère de l’Éducation nationale s’est engagé dans une nouvelle dynamique, en ouvrant, dit-elle, plusieurs dossiers d’importance à même d’améliorer les performances internes de notre système éducatif, ainsi que les conditions de scolarité et les conditions socioprofessionnelles des personnels.

Au cours de sa visite, la ministre de l’Éducation nationale a visité un nombre d’établissements relevant de son secteur, et inauguré d’autres, dont le lycée Belbachir-Ahmed-Belgaïd, dans la commune de Bir El-Djir, à l’est d’Oran. Avant-hier, et lors d’une rencontre avec les directeurs des établissements et les inspecteurs du secteur, la ministre a mis en exergue l’importance du rôle des chefs d’établissement dans la scolarisation des élèves dans de bonnes conditions, soulignant, à ce propos, que l’évolution de la société et ses répercussions sur l’école imposent de nouvelles compétences aux chefs d’établissement et un nouveau rôle.



Amel Saher