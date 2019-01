Hommage à Zahir Ihaddaden : Conviction et humilité

En présence de sa famille, et en particulier de son épouse et de sa fille Wafa, de ses amis et proches, ainsi que de nombreuses lycéennes, un émouvant hommage a été rendu à Zahir Ihaddaden (1929-2018), à l’occasion du premier anniversaire de son décès. Organisée conjointement par la direction du lycée Frantz-Fanon de Bab El-Oued et l’association des Amis de la rampe Louni-Arezki, la rencontre a permis de revisiter le parcours d’un militant nationaliste et d’un brillant historien de la presse nationale. Grâce aux interventions des gens qui l’ont connu de près, à commencer par Lamine Bechichi, son ami et son confrère à la rédaction de Résistance Algérienne, puis El Moudjahid, durant la guerre de Libération, Redouane Boudjemaâ, l’un de ses élèves et actuel enseignant à l’École supérieure de journalisme, Salih Benkobbi, ancien diplomate, Hamid Tahri, journaliste, et Youcef Aggoun, chercheur, ainsi que Karim Younès et Aïssa Kasmi, respectivement ancien président de l’Apn et ancien directeur de la communication de la DGSN, et néanmoins proches du défunt et originaires de Toudja, sa région natale. Tous ont relevé ses profondes convictions, son engagement, sa curiosité scientifique, son humilité et sa modestie.

«Pour que la mémoire soit si fertile et que l’on soit toujours lié à elle», c’est ainsi qu’on peut résumer la cérémonie commémorative de la disparition du grand historien, universitaire et journaliste, le moudjahid Zahir Ihaddaden, décédé un certain 20 janvier 2018.

L’occasion était en effet belle, hier, pour la direction du lycée Frantz Fanon de Bab-El-Oued (Alger) pour organiser, avec la contribution de l’association «Les amis de la rampe Louni Arezki de la Casbah», une rencontre en souvenir de cette figure de proue du mouvement national et de lui rendre un vibrant hommage. En effet, une conférence-débat centrée sur la vie et le riche parcours du défunt a été animée à l’intention des lycéennes de cet établissement, en présence de l’ancien ministre des Communications, Lamine Bechichi, de la fille du défunt, Wafa Ihaddaden, ainsi que d’autres compagnons de route.

Né à Sidi Aïch (Bejaia), le 17 juillet 1929, Ihaddaden a fait ses études à l’école primaire de la ville natale et en 1937, la famille suit le père nommé «Cadi» à Taher, dans la wilaya de Jijel, où il poursuit ses études jusqu’en 1943. Sa vie est alors partagée entre Taher et Toudja et sa scolarité en a grandement souffert. Malgré cela, il obtient le certificat d’études à Bejaia en 1943 et reste inactif entre 1943 et 1946 à cause de la Seconde Guerre mondiale. Le jeune Zahir profitera de cette période «creuse» pour apprendre le Coran et les rudiments de la langue arabe, avant de s’inscrire à la médersa de Constantine où, après quatre ans, il obtient son diplôme en 1950. Après concours, il passe deux ans à l’Institut des études supérieures islamiques, mais parallèlement à ses études, Ihaddaden milite au sein du PPA, clandestin, et mène une vie active de militant nationaliste dévoué. Avec son parcours de militant et d’intellectuel consacré entièrement à sa patrie, Zahir Ihaddaden constitue un exemple à la fois de persévérance, de dévouement et de rigueur.

Son engagement précoce au sein du mouvement national a été total puisqu’il adhère, très tôt, au PPA-MTLD, contribue à la création de l'Union des étudiants musulmans d'Afrique du Nord (en 1953), et se retrouve, durant la guerre de Libération, parmi l’équipe restreinte qui a confectionné à Tétouan (Maroc) et à Tunis Résistance algérienne et ensuite El Moudjahid dont il a été rédacteur de 1958 à 1962, soit deux titres emblématiques de la Révolution algérienne.

Au lendemain de notre indépendance, Ihaddaden prend des initiatives allant dans le sens d’une édification d’une société ancrée dans son authenticité et ouverte sur la modernité. C’est ainsi qu’il devient un pilier du secteur de l’information en tant qu’enseignant et en tant que directeur de l’Ecole nationale supérieure de journalisme, et ce jusqu’en 1976 mais aussi et surtout en tant que chercheur.

Ses ouvrages sur la presse algérienne avant et après l’indépendance sont des références. Modeste et motivé, même après sa retraite, son activité est toujours aussi dense avec la même préoccupation majeure, à savoir être au service de son pays.

S’exprimant à cette occasion, les intervenants ont été unanimes à souligner qu’outre le fait que l’enfant de Toudja avait l’Algérie dans le cœur, il avait toujours insisté sur la nécessité de transmettre le savoir et les valeurs aux générations montantes, constituant là un message d’espoir à destination de la jeunesse qu’il aimait tant.

Les intervenants ont également mis à profit cette opportunité pour mettre en valeur le parcours de cette figure pleine de «modestie» et de «générosité» et qualifié Ihaddaden de «modèle incontestable».

Sami Kaïdi