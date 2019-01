Caisse Nationale de Mutualité Agricole : Indemnisation des éleveurs

La peste des petits ruminants, une épidémie nouvellement découverte en Algérie, a fait des ravages dans notre cheptel. Une maladie qui a décimé plus de 3.000 têtes d’ovins à travers 19 wilayas du pays. Une situation délicate que vit actuellement les éleveurs qui ont constaté au jour au lendemain qu’une grande partie, voir la totalité, de leur cheptel a disparu, ce qui représente de grandes pertes et surtout nécessite l’intervention des pouvoirs publics afin de les indemniser, comme ils le réclament.

A ce sujet, le DG de la Caisse nationale de la Mutualité agricole (CNMA) a appelé à l’adoption d’un programme d’assurance spécial visant à «garantir» les effets du changement climatique sur le secteur Agricole et souligné que ce dernier souffre depuis plusieurs années de la propagation de nombreux types de maladies et de virus affectant les produits agricoles. Chérif Benhabilès plaide à ce propos à faire aujourd’hui de l’assurance agricole comme «condition» pour pouvoir bénéficier de tous les types de soutien proposés aux agriculteurs et considère que ceci permettra à l’avenir de «développer» une carte nationale incluant toutes les données facilitant les procédures de compensation en cas d’enregistrement de catastrophes naturelles liées à l’activité agricole.

Côté indemnisation, la CNMA prendra en charge l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 12 millions de dinars au profit des éleveurs touchés par les épizooties qui ont sévi à travers le territoire nationale.

Lors du passage de l’épidémie, plus de 3.400 têtes d’ovins ont été ravagées par la fièvre aphteuse et surtout la peste des petits ruminants dont la survenance inattendue a causé de grandes pertes du cheptel national.

En ce qui concerne les indemnisations des éleveurs assurés, le premier responsable de la Caisse a affirmé que la caisse a octroyé à ce jour une somme de 8 millions dinars en dédommagement à 30 éleveurs et indiqué que les comités locaux reçoivent toujours les fichiers des éleveurs assurés, tout en répondant aux préoccupations des éleveurs non assurés et les exhorter à protéger leurs cheptels afin de profiter de la compensation versée en peu de temps pour couvrir leurs pertes, sachant que le processus de remplacement du bélier de 50.000 DA sur le marché est une de 2500 DA par an

Du coté de la Fédération nationale des éleveurs, on explique que l’apparition des maladies épizootiques (fièvre aphteuse et peste des petits ruminants) était le résultat de nombreux «facteurs» qui ont conduit à la perte du cheptel dans plusieurs wilayas.

«La responsabilité impute d’abord aux éleveurs qui, par leur silence, ont contribué à la propagation de cette épidémie», regrette le vice-président de FNE,

Mezroua Belkacem a déclaré en effet sur les ondes de la radio nationale que cette épidémie, inconnue jusque là en Algérie peut être attribuée aussi aux réseaux de la contrebande transfrontalière.

Au sujet des pertes causées par l’épidémie, il soutiendra que les pertes sont «beaucoup plus importantes» que les chiffres annoncés par la tutelle compte tenu, a-t-il argué, des «vastes» territoires sur lesquels se déplacent les éleveurs ainsi que le «manque» d’expérience des vétérinaires face à une telle situation. Le représentant des éleveurs a rappelé à cette occasion les indemnités octroyées, lesquelles s’élèvent à 3 millions de centimes pour la brebis et mouton, 2 millions de centimes pour le mouton âgé d’un an, un million de centimes pour les agneaux de moins de six mois et quatre mille dinars pour les chèvres.

Mohamed Mendaci